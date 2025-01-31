#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Общество

Отопление есть, но в квартире холодно – причины

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, центральное отопление, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 11:01 Фото: freepik
Казахстанцам рассказали, что нужно делать, если отопление в квартире их не греет, сообщает Zakon.kz.

Полезной информацией поделились в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Прежде всего отметим, что со стороны предприятия (АлТС) температура задается с учетом температуры наружного воздуха. Однако для жителей важна расчетная температура воздуха в помещениях жилых зданий, которая в холодный период, согласно СНиП РК, должна составлять 20 градусов по Цельсию", – отметили в ТОО.

При этом качество отопления внутри дома зависит от состояния внутренней системы теплоснабжения, переоборудования системы отопления внутри квартиры, а также ряда других причин, которые необходимо устанавливать на месте.

Что нужно предпринять КСК/ОСИ

"Для качественного теплоснабжения внутри жилого дома управляющая компания (КСК/ОСИ) совместно с собственниками, согласно Правилам подготовки к отопительному сезону, должна проводить комплекс мероприятий в межотопительный период", – рассказали в АлТС.

Прежде всего, это промывка системы теплоснабжения. Необходимо проверить проходимость стояков. Если стояки забиты, то теплоотдача будет плохой, и, как следствие, в квартире будет холодно. Трубы должны быть изолированы, чтобы уменьшить теплопотери. Также важно провести подготовку дома для сохранения тепла (чердак, окна, подвал и т.д.).

"Кроме того, каждые 15 лет рекомендуется проводить капитальный ремонт всей системы теплоснабжения дома. По факту мы наблюдаем, что трубы не меняются с момента постройки дома. Немаловажно контролировать систему дома в части перегрева. КСК/ОСИ может отследить его с помощью общедомового прибора учета", – заключили в ТОО.

29 января в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе остались без горячей воды и отопления. Причиной стала нештатная ситуация на трубопроводе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Экологически безопасный: "Казахмыс" отгрузил первую партию чистого селена по новой технологии
Общество
12:12, Сегодня
Экологически безопасный: "Казахмыс" отгрузил первую партию чистого селена по новой технологии
Авиабилеты по доступным ценам: казахстанцам сообщили хорошую новость
Общество
12:10, Сегодня
Авиабилеты по доступным ценам: казахстанцам сообщили хорошую новость
В Атырау на шесть лет осудили отца за попытку самоубийства сына
Общество
12:04, Сегодня
В Атырау на шесть лет осудили отца за попытку самоубийства сына
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: