Отопление есть, но в квартире холодно – причины

Казахстанцам рассказали, что нужно делать, если отопление в квартире их не греет, сообщает Zakon.kz.

Полезной информацией поделились в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Прежде всего отметим, что со стороны предприятия (АлТС) температура задается с учетом температуры наружного воздуха. Однако для жителей важна расчетная температура воздуха в помещениях жилых зданий, которая в холодный период, согласно СНиП РК, должна составлять 20 градусов по Цельсию", – отметили в ТОО.

При этом качество отопления внутри дома зависит от состояния внутренней системы теплоснабжения, переоборудования системы отопления внутри квартиры, а также ряда других причин, которые необходимо устанавливать на месте.

Что нужно предпринять КСК/ОСИ

"Для качественного теплоснабжения внутри жилого дома управляющая компания (КСК/ОСИ) совместно с собственниками, согласно Правилам подготовки к отопительному сезону, должна проводить комплекс мероприятий в межотопительный период", – рассказали в АлТС.

Прежде всего, это промывка системы теплоснабжения. Необходимо проверить проходимость стояков. Если стояки забиты, то теплоотдача будет плохой, и, как следствие, в квартире будет холодно. Трубы должны быть изолированы, чтобы уменьшить теплопотери. Также важно провести подготовку дома для сохранения тепла (чердак, окна, подвал и т.д.).

"Кроме того, каждые 15 лет рекомендуется проводить капитальный ремонт всей системы теплоснабжения дома. По факту мы наблюдаем, что трубы не меняются с момента постройки дома. Немаловажно контролировать систему дома в части перегрева. КСК/ОСИ может отследить его с помощью общедомового прибора учета", – заключили в ТОО.

29 января в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе остались без горячей воды и отопления. Причиной стала нештатная ситуация на трубопроводе.