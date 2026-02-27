#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

1 марта – День Солнца: что говорят приметы и запреты первого дня весны

солнце, снег, дома, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:29 Фото: pexels
Первый день весны издревле считался особым временем: люди по всему миру радовались приходу сезона, символизирующего обновление, возрождение природы и начало нового жизненного цикла, сообщает Zakon.kz.

Так, 1 марта раньше отмечали Ярилин день – древний славянский праздник солнца и плодородия, олицетворяющий пробуждение природы.

В 2026 году 1 марта выпадает на воскресенье.

Приметы

В этот день, конечно же, было принято наблюдать за природой и делать выводы о том, какой будет погода в весенние месяцы.

К примеру, если 1 марта было теплым, следовало ожидать скорого похолодания. Снегопад же на Ярилу сулил хороший урожай. Теплый ветер предвещал сырое лето, а северный ветер – холодное. Если на 1 марта приходилось новолуние, это предвещало засуху.

Что можно и нельзя

Предки почитали Ярилу и одновременно опасались его гнева. Чтобы не навлечь беду, 1 марта соблюдали строгие запреты и следовали установленным обычаям.

Праздничный день следовало проводить в гуляньях, семейных застольях или просто отдыхать в кругу близких, работать в этот день было не принято. Также считалось, что в праздник нужно обязательно выйти на улицу и подставить лицо первым солнечным лучам, чтобы привлечь удачу и благополучие.

В первый день весны, как сказано в публикации издания "Известий", запрещалось топтать снег, выбрасывать мусор, стирать белье и выливать грязную воду. Считалось, что такие действия могут привести к болезням и нищете. Также во избежание затяжных финансовых проблем не следовало пересчитывать мелкие деньги.

Еще один запрет касался ругани и сквернословия. Вдобавок женщины 1 марта не занимались рукоделием, так как, согласно поверьям, вышитая или связанная в этот день одежда быстро придет в негодность и не принесет владельцу радости.

23 февраля 2026 года у православных казахстанцев начался Великий пост. Он продлится 48 дней.



Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
