Советы

1 сентября: приметы и запреты для удачного старта

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
1 сентября – первый день осени и начало учебного года. Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Поэтому приметы и суеверия, связанные с Днем знаний, появились из сочетания старых календарных поверий (осенний цикл, урожай, начало нового этапа) и школьных традиций, сообщает Zakon.kz.

Согласно народным приметам:

  • 1 сентября хорошая погода – к успешному учебному году.
  • Дождь 1 сентября – к удаче и легкому обучению.
  • Если в школу прийти в новой одежде – учеба будет в радость.
  • Белые банты у девочек – к чистым мыслям и легкому усвоению знаний.
  • Первый звонок прозвучал громко и звонко – год будет насыщенным и успешным.
  • Если ребенок опоздал в первый день – весь год будет неорганизованным.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Ругаться и ссориться – иначе весь учебный год пройдет в конфликтах.
  • Давать деньги в долг – будет тяжело с учебой и финансами.
  • Идти в школу в старых или порванных вещах – к неудачам в учебе.
  • Плакать в этот день – иначе год принесет слезы и трудности.
  • Начинать день с тяжелой физической работы – энергии на обучение не хватит.

Кроме того, считалось, что если положить в портфель кленовый лист, ребенок будет лучше запоминать знания. Также первоклассникам родители давали с собой сладость или яблоко, чтобы учеба была "сладкой и легкой".

О том, что можно и нельзя делать в сентябре, мы рассказывали здесь.

