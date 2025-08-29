1 сентября: приметы и запреты для удачного старта

1 сентября – первый день осени и начало учебного года. Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Поэтому приметы и суеверия, связанные с Днем знаний, появились из сочетания старых календарных поверий (осенний цикл, урожай, начало нового этапа) и школьных традиций, сообщает Zakon.kz.

Согласно народным приметам:

1 сентября хорошая погода – к успешному учебному году.

Дождь 1 сентября – к удаче и легкому обучению.

Если в школу прийти в новой одежде – учеба будет в радость.

Белые банты у девочек – к чистым мыслям и легкому усвоению знаний.

Первый звонок прозвучал громко и звонко – год будет насыщенным и успешным.

Если ребенок опоздал в первый день – весь год будет неорганизованным.

Что нельзя делать 1 сентября

Ругаться и ссориться – иначе весь учебный год пройдет в конфликтах.

Давать деньги в долг – будет тяжело с учебой и финансами.

Идти в школу в старых или порванных вещах – к неудачам в учебе.

Плакать в этот день – иначе год принесет слезы и трудности.

Начинать день с тяжелой физической работы – энергии на обучение не хватит.

Кроме того, считалось, что если положить в портфель кленовый лист, ребенок будет лучше запоминать знания. Также первоклассникам родители давали с собой сладость или яблоко, чтобы учеба была "сладкой и легкой".

