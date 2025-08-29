1 сентября: приметы и запреты для удачного старта
1 сентября – первый день осени и начало учебного года. Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Поэтому приметы и суеверия, связанные с Днем знаний, появились из сочетания старых календарных поверий (осенний цикл, урожай, начало нового этапа) и школьных традиций, сообщает Zakon.kz.
Согласно народным приметам:
- 1 сентября хорошая погода – к успешному учебному году.
- Дождь 1 сентября – к удаче и легкому обучению.
- Если в школу прийти в новой одежде – учеба будет в радость.
- Белые банты у девочек – к чистым мыслям и легкому усвоению знаний.
- Первый звонок прозвучал громко и звонко – год будет насыщенным и успешным.
- Если ребенок опоздал в первый день – весь год будет неорганизованным.
Что нельзя делать 1 сентября
- Ругаться и ссориться – иначе весь учебный год пройдет в конфликтах.
- Давать деньги в долг – будет тяжело с учебой и финансами.
- Идти в школу в старых или порванных вещах – к неудачам в учебе.
- Плакать в этот день – иначе год принесет слезы и трудности.
- Начинать день с тяжелой физической работы – энергии на обучение не хватит.
Кроме того, считалось, что если положить в портфель кленовый лист, ребенок будет лучше запоминать знания. Также первоклассникам родители давали с собой сладость или яблоко, чтобы учеба была "сладкой и легкой".
О том, что можно и нельзя делать в сентябре, мы рассказывали здесь.
