11 ноября – день Анастасии: что говорят приметы и запреты
Предки старались соблюдать определенные запреты 11 ноября, чтобы не навлечь на себя беду.
К примеру, женщинам не рекомендовалось ходить с открытой шеей – вместо этого следовало носить коралловые бусы для привлечения удачи в бытовых и любовных делах. Вечером бусы вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а затем, как говорится в публикации издания "Известия", промывали проточной водой и убирали.
Приметы и старинные поверья приписывают 11 ноября особую энергетику – день считается не самым удачным для решительных шагов и перемен.
Что еще нельзя делать
- оставаться в одиночестве – к конфликтам с близкими или несчастьям;
- оставлять детей одних;
- носить одежду из овечьей шерсти – к беде;
- приводить незнакомцев в дом – под видом доброжелателей могут скрываться злые люди;
- ругаться с близкими – помириться будет сложно;
- накрывать стол незамужним девушкам – это может отсрочить встречу с суженым;
- заниматься стиркой – вода может "смыть" семейное счастье.
Народная мудрость гласит: погода 11 ноября – как отражение всей предстоящей зимы.
Что касается погоды:
- Снег в этот день – к ранней и снежной зиме.
- Мороз 11 ноября – предвестник морозов в конце месяца.
- Туман, иней или изморозь утром – к хорошему урожаю трав и хлеба на будущий год.
- Теплый и ясный день – к мягкой зиме, холод и снег – к суровой.
Существовали и другие приметы:
- домашние питомцы спят целый день – зима будет холодной;
- вороны часто каркают – к дождю;
- облака плывут медленно – к заморозкам.
Материал по теме
Также мы рассказывали, что после суперлуния, которое земляне наблюдали 5 ноября, наступила фаза убывающей Луны, которая продлится до 20 ноября. И этот период, по словам астролога Элианы Астратовой, тоже несет энергетическую нагрузку.