11 ноября – день Анастасии: что говорят приметы и запреты

День святой Анастасии – 11 ноября. Этот день посвящен святой Анастасии Узорешительнице – покровительнице дома, здоровья и семьи. В этот день люди старались делать добрые дела и предугадывать погодные условия на зиму и будущий год, сообщает Zakon.kz.

Предки старались соблюдать определенные запреты 11 ноября, чтобы не навлечь на себя беду.

К примеру, женщинам не рекомендовалось ходить с открытой шеей – вместо этого следовало носить коралловые бусы для привлечения удачи в бытовых и любовных делах. Вечером бусы вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а затем, как говорится в публикации издания "Известия", промывали проточной водой и убирали.

Приметы и старинные поверья приписывают 11 ноября особую энергетику – день считается не самым удачным для решительных шагов и перемен.

Что еще нельзя делать

оставаться в одиночестве – к конфликтам с близкими или несчастьям;

оставлять детей одних;

носить одежду из овечьей шерсти – к беде;

приводить незнакомцев в дом – под видом доброжелателей могут скрываться злые люди;

ругаться с близкими – помириться будет сложно;

накрывать стол незамужним девушкам – это может отсрочить встречу с суженым;

заниматься стиркой – вода может "смыть" семейное счастье.

Народная мудрость гласит: погода 11 ноября – как отражение всей предстоящей зимы.



Что касается погоды:

Снег в этот день – к ранней и снежной зиме.

Мороз 11 ноября – предвестник морозов в конце месяца.

Туман, иней или изморозь утром – к хорошему урожаю трав и хлеба на будущий год.

Теплый и ясный день – к мягкой зиме, холод и снег – к суровой.

Существовали и другие приметы:

домашние питомцы спят целый день – зима будет холодной;

вороны часто каркают – к дождю;

облака плывут медленно – к заморозкам.

