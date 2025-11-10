#Народный юрист
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Советы

11 ноября – день Анастасии: что говорят приметы и запреты

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 11:25 Фото: pexels
День святой Анастасии – 11 ноября. Этот день посвящен святой Анастасии Узорешительнице – покровительнице дома, здоровья и семьи. В этот день люди старались делать добрые дела и предугадывать погодные условия на зиму и будущий год, сообщает Zakon.kz.

Предки старались соблюдать определенные запреты 11 ноября, чтобы не навлечь на себя беду.

К примеру, женщинам не рекомендовалось ходить с открытой шеей – вместо этого следовало носить коралловые бусы для привлечения удачи в бытовых и любовных делах. Вечером бусы вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а затем, как говорится в публикации издания "Известия", промывали проточной водой и убирали.

Приметы и старинные поверья приписывают 11 ноября особую энергетику – день считается не самым удачным для решительных шагов и перемен.

Что еще нельзя делать

  • оставаться в одиночестве – к конфликтам с близкими или несчастьям;
  • оставлять детей одних;
  • носить одежду из овечьей шерсти – к беде;
  • приводить незнакомцев в дом – под видом доброжелателей могут скрываться злые люди;
  • ругаться с близкими – помириться будет сложно;
  • накрывать стол незамужним девушкам – это может отсрочить встречу с суженым;
  • заниматься стиркой – вода может "смыть" семейное счастье.

Народная мудрость гласит: погода 11 ноября – как отражение всей предстоящей зимы.

Что касается погоды:

  • Снег в этот день – к ранней и снежной зиме.
  • Мороз 11 ноября – предвестник морозов в конце месяца.
  • Туман, иней или изморозь утром – к хорошему урожаю трав и хлеба на будущий год.
  • Теплый и ясный день – к мягкой зиме, холод и снег – к суровой.

Существовали и другие приметы:

  • домашние питомцы спят целый день – зима будет холодной;
  • вороны часто каркают – к дождю;
  • облака плывут медленно – к заморозкам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 11:25
День обещаний: важные приметы и запреты на 9 ноября

Также мы рассказывали, что после суперлуния, которое земляне наблюдали 5 ноября, наступила фаза убывающей Луны, которая продлится до 20 ноября. И этот период, по словам астролога Элианы Астратовой, тоже несет энергетическую нагрузку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
