Не полагайтесь на удачу: гороскоп на последний день зимы

Сегодня звезды советуют вам не рассчитывать на слепую удачу и внимательнее относиться к своим решениям. Кому-то день принесет неожиданные повороты, кому-то – мелкие сбои и проверку на выдержку, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет Овна к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Овну сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Телец считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Тельцу стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день не склоняет Близнецов анализировать или вдаваться в подробности. Близнецы могут на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают их, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Близнецам не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Раку покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, сегодня ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и Рак сможет вернуться к тому, что задумал.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня энтузиазм Льва способен привести к обратному результату. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, Лев со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Льву поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Льва активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве расслабиться и как следует отдохнуть. Ей это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Деве придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Деву сегодня это не тяготит: уже на днях она возьмется за дела с новыми силами.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что им все безразлично. На самом же деле эмоции Весов притупила рутина, и если они сумеют внести разнообразие в свои дни, то оживят и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же, напротив, взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Весам на пользу, вернув им свежее восприятие "здесь и сейчас".

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня любой механизм, винтиком которого является Скорпион (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Скорпиона, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Скорпиона подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа категорически не рекомендуют Стрельцу действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Стрелец захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Козерогу сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Водолей может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Водолея отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Водолей станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам не стоит браться за крупные проекты с участием других – им вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Рыбы могут хотя бы немного положиться, – это они сами, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где они лично за все отвечают. И где им при всем желании никто не сможет помешать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые стоят на пороге ярких перемен.