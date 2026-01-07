День, когда планы могут пойти не по сценарию: гороскоп на 7 января

Среда вряд ли пройдет строго по намеченному плану. Звезды намекают на внезапные повороты, эмоциональные всплески и неожиданные решения, которые могут изменить ход событий. Кому-то придется держать себя в руках, а кому-то – ловить удачный момент и не упустить шанс, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня с самого утра в душе у Овна начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Овен могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому. День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Овна вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня день у Тельца обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Тельцу прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Телец будет еще долго сожалеть об этом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время им захочется провести дома, однако в течение дня планы Близнецов могут неоднократно меняться. Хоть сами Близнецы сегодня и не настроены проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Близнецам по-настоящему комфортно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Рак поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льва могут ожидать разнообразные сюрпризы и повороты. В первую очередь, в бизнесе или карьере, причем повороты эти обещают быть весьма позитивными. Или же в его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Льва настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деву лучше не провоцировать, даже несмотря на ее кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самой Деве сегодня может показаться, что она – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Деву – так всем будет лучше!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня самый эффективный путь для Весов – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Весам следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня творческий порыв может накатить на Скорпиона совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Скорпиона с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но в итоге, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Стрельца с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Стрельцу сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Стрелец не будет раздражаться на досадные помехи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня день у Козерога в целом обещает пройти интересно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня в жизнь Водолея ворвется свежая струя. Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Водолея увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Водолея еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Рыбам. День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Рыб вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Рыб убережет их внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

