Советы

Популярное жаропонижающее с алкоголем превращается в яд

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 00:47 Фото: pexels
Популярное жаропонижающее в сочетании с алкоголем становится смертельным ядом. По данным врачей, даже стандартная доза препарата при опьянении разрушает печень и может привести к необходимости ее пересадки, передает Zakon.kz.

Как отметил нарколог Андрей Тюрин в разговоре с "Лентой.ру", одновременное употребление спиртного и медикаментов заставляет печень работать в "режиме аврала", пытаясь нейтрализовать два токсина сразу.

"Когда вы принимаете лекарство вместе с алкоголем, печень вынуждена работать в режиме аврала, чтобы переработать два токсина одновременно. Побочными эффектами этого становится либо передозировка препарата при стандартной дозе, либо, наоборот, ускоренное его усвоение, из-за чего он не успевает подействовать", – объяснил врач.

При этом Тюрин отметил, что особенно опасен при употреблении спиртного парацетамол.

"В сочетании с алкоголем парацетамол превращается в гепатотоксичный яд. Даже небольшое превышение дозы на фоне приема спиртного способно вызвать массивный некроз печени, который потребует пересадки", – подчеркнул нарколог.

Не менее опасно, по словам нарколога, принимать вместе с алкоголем нестероидные противовоспалительные лекарства, включая ибупрофен и аспирин. Вместе они гарантированно повышают риск развития желудочных кровотечений и образования язв.

Он добавил, что сильно навредить здоровью также может сочетание алкоголя с препаратами от гипертонии: это может вызвать резкое падение давления при попытке встать, обморок и травму. А препараты для снижения холестерина в сочетании со спиртными напитками многократно повышают риск разрушения мышечной ткани и развития печеночной недостаточности.

Кроме того, специалист призвал отказаться от одновременного употребления алкоголя и антибиотиков. Спиртные напитки сами по себе ослабляют иммунитет, а некоторые антимикробные препараты в сочетании с ними провоцируют жесточайшее отравление, сопровождающееся падением давления, тошнотой, рвотой, тахикардией, чувством страха.

Ранее врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию.

Канат Болысбек
