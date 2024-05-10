Медики назвали смертельные дозы популярных продуктов

Если не знать меры, то некоторые продукты, которые мы употребляем, могут быть смертельно опасны. Специалисты определили дозы, при которых еда становится ядом Zakon.kz.

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова уточняет: если продукты использовать как пищу для поддержания энергии и работоспособности, а не как отравляющее вещество, то ничего плохого случиться в принципе не должно.

Но всегда есть исключения. К примеру, алкоголь.

Он возглавляет рейтинг самых опасных продуктов. Смертельной дозой считается концентрация более 5 г чистого спирта на литр крови (5 г/л). При этом уже 3 г/л может вызвать тяжелую алкогольную интоксикацию, которая способна привести к смерти.

Далее идут энергетики. Такие напитки содержат высокие дозы кофеина – от 150 мг до 320 мг в одной банке. Токсической считается доза в 400 мг кофеина. Если у человека уже есть проблемы с сердцем, то энергетические напитки лучше вообще не употреблять. Также энергетики опасны для детей и подростков.

Кофе. В этом случае тоже играет роль превышение нормы кофеина. Безопасными считаются 3-4 чашки крепкого кофе в день (меньше 400 мг кофеина). Под воздействием кофеина повышается количество сокращений сердца, сужаются сосуды, что может привести к аритмии.

Шоколад. В этом случае, как говорится в публикации АИФ, может быть опасна передозировка теобромином. Разовая токсическая доза чистого теобромина – 1 г. А суточная – 3 г. Чтобы получить токсическую дозу, нужно съесть несколько десятков плиток шоколада. Вряд ли это под силу нормальному человеку. Однако проверять это на себе все же не стоит.



Сахар. Ученые вывели токсическую дозу – больше 2 кг сахара. Больше здоровый организм переварить не сможет. А вот нездоровый может сгубить и гораздо меньшее количество. Известно, что у людей с нарушением толерантности к глюкозе, сахарным диабетом, инсулинорезистентностью резкий скачок глюкозы в крови может вызвать кому, а далее – и смерть.

Соль. Здесь смертельной дозой называется 250 г. Как можно себя заставить съесть стакан соли? Непонятно. Но принцип действия можно объяснить так. Соль задерживает воду в организме. Избыток жидкости может привести к увеличению кровенаполнения сосудистого русла и, как следствие, нагрузке на сердце.

К удивлению, в списке есть и вода. По разным оценкам, убить может от 6 до 7 литров воды. В организме есть внутриклеточная и внеклеточная жидкость. Мембрана (оболочка) клетки регулирует поступление воды внутрь. Если выпить очень много воды, то эта система регуляции может нарушиться. Жидкости из кровяного русла начнет поступать в клетку больше, чем ей нужно, она раздуется, как воздушный шарик, и, в конце концов, погибнет. Если клетки начнут разрушаться массово, то не исключена смерть. Такое состояние сопровождается судорогами и головными болями.

Кстати, сигареты хоть и не едят, но они тоже заслуживают внимания в рейтинге. Отравиться можно никотином в дозировке 50-100 мг – это 20-25 сигарет. Так что, если пачку сигарет выкурить разом, можно получить тяжелое отравление.

Ранее сообщалось, что среди целого ряда продуктов, от которых люди отказываются ради якобы снижения уровня холестерина в крови, оказались те, которые лучше, наоборот, включить в свой рацион. Среди вредной еды сторонники здорового образа жизни традиционно упоминают яичницу, сливочное масло и даже сметану.