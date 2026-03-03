#Референдум-2026
Советы

Дети калечат себя молотками: новый опасный тренд распространился в Сети

Дети калечат себя молотками: новый смертельно опасный тренд распространился в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 23:43 Фото: freepik
В погоне за идеальной внешностью подростки по всему миру начали калечить себя молотками. Новый опасный тренд обещает заостренные скулы через дробление костей, однако врачи бьют тревогу, передает Zakon.kz.

Как пишет издание GQ, так называемый тренд bonesmashing ("дробление костей") стал популярен благодаря "шкале PSL", которую придумали зумеры для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks ("идеальность", "пропорциональность" и "образы").

Идею PSL подхватил 20-летний стример Брайден Питерс – один из ярких представителей онлайн-движения looksmaxxing ("максимизация внешности"), направленного на постоянное улучшение внешности ради достижения жизненных целей и успеха.

Блогер призывает своих сторонников заниматься не только спортом и ухаживать за собой, но и принимать стероиды, ходить к косметологам, делать пластические операции и самомассажи с помощью бытовых предметов. Говоря об эффективности последнего метода, он ссылается на неподтвержденную наукой теорию немецкого хирурга Юлиуса Вольфа, согласно которой кость приспосабливается к нагрузкам и меняет форму. При этом Питерс приводит в пример боксеров, набивающих костяшки ударами о стену.

Подростки, доверившись словам популярного инфлюэнсера, массово снимают свое избиение молотком и выкладывают в соцсети под хештегом #bonesmashing. По данным издания, врачи пытаются остановить этот опасный тренд.

Они направили несколько писем в медицинские журналы Journal of Stomatology и Oral and Maxillofacial Surgery с предупреждением о его страшных последствиях. Так, по мнению доктора Рикардо Грилло, увлечение постукиванием молотком по лицу может привести к асимметрии, сосудистым и неврологическим повреждениям.

Это далеко не первый случай экстремальных увлечений: ранее в подростковой среде уже фиксировали всплеск популярности другого опасного тренда. Девочки и мальчики, вдохновившись образом Джокера, снимают ролики, где у них "расширены" уголки рта, они показывают порезы, кровотечения и даже зажившие шрамы. Zakon.kz решил выяснить, что происходит.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
