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Опасный тренд распространяется среди детей – врач

опасный тренд распространяется среди детей, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 07:37 Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Стелла Хамхоева предупредила о том, что среди детей распространился опасный тренд – квадробинг – имитация поведения животных. По ее словам, тренд опасен тем, что ребенок может отравиться кормом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости эксперт заявила, что корм домашних животных небезопасен для детей.

Специалист отметила, что большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают. Специалист подчеркнула, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательные пути и привести к удушью. Также корм домашних животных представляет особую опасность для детей с аллергией.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова посоветовала родителям, которые заметили проявление квадробинга у своих детей, постараться разобраться в причинах.

"Физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребенка", – сказала Селиванова.

Ранее устькаменогорцев предупредили о том, что купание в фонтанах может привести к заражению гепатитом А.

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