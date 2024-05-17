Врачи рассказали, чем опасна новая инфекция из Японии

Японские врачи бьют тревогу новой инфекцией гемолитическим стрептококком заражаются все больше и больше людей, особенно старше 30 лет. Медики рассказали о симптомах и рисках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Медикфорум директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути отметил, что носителями этой бактерии являются многие люди. Проблемы происходят, если бактерия проникнет через рану - это может привести к стремительно прогрессирующему течению заболевания.

Гемолитический стрептококк - вид стрептококков, способных вызывать гемолиз, то есть разрушение эритроцитов. Этот микроорганизм является возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний и может поражать верхние дыхательные пути, кожу, а также вызывать местные нагноительные процессы и постстрептококковые осложнения.

Симптомы гемолитического стрептококка зависят от места его локализации и могут включать:

боль в горле,

покраснение и отёк миндалин,

увеличение шейных лимфатических узлов,

повышение температуры тела,

кашель,

насморк,

боль в ушах,

сыпь на коже,

боль в суставах,

общее недомогание.

Гемолитический стрептококк группы А является наиболее опасным видом стрептококков. Он вызывает множество тяжёлых заболеваний, таких как скарлатина, рожистое воспаление, ангина, пневмония и другие.

Ранее сообщалось, что гемолитический стрептококк может привести к отмиранию мягких тканей и летальному исходу.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев заражения с начала 2024 г. составило 801, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Телеканал отмечает, что всего в 2023 г. было зафиксировано 941 заражение, но нынешние темпы превышают этот показатель.