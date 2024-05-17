Врачи рассказали, чем опасна новая инфекция из Японии
Как пишет Медикфорум директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути отметил, что носителями этой бактерии являются многие люди. Проблемы происходят, если бактерия проникнет через рану - это может привести к стремительно прогрессирующему течению заболевания.
Гемолитический стрептококк - вид стрептококков, способных вызывать гемолиз, то есть разрушение эритроцитов. Этот микроорганизм является возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний и может поражать верхние дыхательные пути, кожу, а также вызывать местные нагноительные процессы и постстрептококковые осложнения.
Симптомы гемолитического стрептококка зависят от места его локализации и могут включать:
- боль в горле,
- покраснение и отёк миндалин,
- увеличение шейных лимфатических узлов,
- повышение температуры тела,
- кашель,
- насморк,
- боль в ушах,
- сыпь на коже,
- боль в суставах,
- общее недомогание.
Гемолитический стрептококк группы А является наиболее опасным видом стрептококков. Он вызывает множество тяжёлых заболеваний, таких как скарлатина, рожистое воспаление, ангина, пневмония и другие.
Ранее сообщалось, что гемолитический стрептококк может привести к отмиранию мягких тканей и летальному исходу.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев заражения с начала 2024 г. составило 801, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Телеканал отмечает, что всего в 2023 г. было зафиксировано 941 заражение, но нынешние темпы превышают этот показатель.