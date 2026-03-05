Известны знаки зодиака, которые стоят на пороге кардинальных перемен

В начале марта 2026 года у трех знаков зодиака будет много поводов для радости. У них появится возможность остановиться и оценить, что пошло не так, а что работает. Так вы сможете "скорректировать" ход судьбы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эти астрологические знаки теперь знают, куда и как нужно направить свой следующий курс.

Лев

Астрологическая энергия заставит вас переосмыслить некоторые вещи, которые вас волновали в последние несколько недель. Вы уже давно замечали признаки улучшения своего психического состояния, но ничего для этого не предпринимали. И это нормально. Вы выжидали подходящего момента. Вы начинаете и добиваетесь реального прогресса. Впереди вас ждет много интересного.

Скорпион

Впервые за несколько недель вы доверяете тому, что происходит вокруг вас. Это дает вам свободу мыслить и принимать взвешенные решения. Благодаря астрологической энергии среды вы сможете добиться серьезного прогресса, используя имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. Теперь вы видите, что вас ждет много хорошего, и большая часть этого – финансовая сфера.

Стрелец

Время от времени мы осознаем, кто мы есть на самом деле. Вы вступите в новую грань себя, и эта новая идентичность будет для вас правильной. Потребовалось много времени, чтобы добраться сюда, но на лучшие вещи в мире нужно время. Верность себе способствует вашему развитию как личности. У вас впереди еще много всего интересного.

