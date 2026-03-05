"Конец страданиям": в жизни трех знаков зодиака вот-вот прервется "черная полоса"

В начале марта 2026 года все в жизни трех знаков зодиака наконец-то встает на свои места. Они смогут почувствовать себя уверенно в выборе, который собираются сделать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, им помогает сбалансированная энергия Весов. Вы останетесь верны себе и получите удовольствие от того, что делаете.

Близнецы

В ближайшее время состоится несколько очень интересных и проясняющих ситуацию бесед с людьми, которых вы считаете экспертами. После этого вы поймете, что ваш выбор действительно верен. Полезные слова друзей вдохновляют вас на лучшие результаты. Наконец-то все встает на свои места, и вы этого заслуживаете.

Дева

Во время нового транзита вы примете очень важное решение. Вы взвесили все за и против и теперь очень ясно увидите, что нужно сделать. Все хорошо. Во время лунного периода в Весах вы больше не заинтересованы в пустой трате времени. Вам надоели хаос и недоразумения. Вы хотите мира , и вы нашли способ его достичь.

Водолей

Вы точно знаете, какое решение принять. Вам просто нужно было дождаться идеального момента, чтобы сделать выбор таким легким. Вы всегда знали, что все получится, и теперь просто шагаете навстречу этой позитивной судьбе. Вы цените хорошие возможности, и хотя не хватаетесь за каждую предоставленную, вы не упускаете ничего важного.

