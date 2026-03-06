"Убийственную" привычку офисных работников назвал врач

Врач-хирург российской клинической больницы Олег Миленин рассказал, что "убивает" наш позвоночник. И это не тяжелый физический труд, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, главный удар по позвоночнику и суставам наносит "безобидный" рабочий день за ноутбуком по 6-8 часов подряд. Уже к 40-50 годам это приводит к хроническим заболеваниям спины и суставов, вплоть до грыж и стойких нарушений осанки. Длительное пребывание в статической позе, типичное для работы в офисе, постепенно формирует целый комплекс нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата.

"Сидячая работа сопровождается постоянным напряжением одних и тех же групп мышц и почти полным отсутствием активности других. В норме позвоночник рассчитан на чередование движения и нагрузки – ходьбу, наклоны, повороты. Когда человек по шесть и более часов в день сидит за компьютером, тело "застывает" в одной позе, и это со временем превращается в хроническую проблему", – объяснил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач.

Особенно опасна, по его словам, "поза пользователя ноутбука", когда плечи сведены вперед, а спина округляется.

"Если в нейтральном положении голова оказывает на позвоночник нагрузку около четырех килограммов, то при наклоне вперед на 30-40 градусов она почти удваивается. Для шейного и грудного отделов это колоссальная перегрузка: перенапряжение мышц, нарушение кровообращения, постепенные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков", – отметил Миленин.

У людей, годами работающих за компьютером, врачи часто видят целый набор нарушений: дегенеративно-дистрофические процессы в шейном и поясничном отделах, протрузии и грыжи дисков, хронический мышечно-тонический синдром, формирование патологической осанки. При этом страдает не только спина.

"Длительное сидение ухудшает работу тазобедренных и коленных суставов, провоцирует застойные явления в нижних конечностях и малом тазу. Поэтому жалобы "просто на усталость" или "ноющую спину после работы" – не безобидная мелочь, а сигнал, что организм уже не справляется", – предупредил хирург.

Миленин отмечает, что важно правильно организовать рабочее место и режим труда, а также делать короткие перерывы.

"Работать часами, сгорбившись над маленьким экраном на кухонном столе или диване, – худший сценарий для позвоночника. Если вся работа завязана на ноутбук, его нужно "подружить" с нормальным рабочим местом – подставкой, отдельной клавиатурой, правильным креслом", – подчеркнул специалист.

Отдельно врач рекомендует не ограничиваться только "офисной гимнастикой", а включать в жизнь регулярную физическую активность: плавание, лечебную гимнастику, пилатес или йогу для укрепления мышечного корсета и поддержания подвижности суставов.

Ранее врач рассказал, чем чреват постоянный недосып.