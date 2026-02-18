#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Советы

Чем опасен постоянный недосып, объяснил врач

Врач объяснил, чем опасен постоянный недосып, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 00:51 Фото: freepik
Ежедневный недосып приводит к ряду негативных последствий для организма, предупредил врач-сомнолог. Недостаточное время отдыха повышает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, сообщает Zakon.kz.

При нынешнем ритме жизни, когда все куда-то торопятся, многие ради достижения своих целей жертвуют сном. Так поступать нежелательно, считает врач-сомнолог Максим Новиков. Он рассказал "Чемпионату", что хронический недосып является угрозой для здоровья.

Специалист пояснил: недостаток сна поднимает артериальное давление, увеличивает риск ожирения и диабета, а также ухудшает память, ослабляет общий иммунитет и повышает уязвимость к психическим расстройствам.

"Во время глубоких фаз сна мозг не "выключается", а выполняет тонкую работу: перерабатывает события дня, укрепляет важные связи между нейронами, уменьшает "шум", очищается от метаболических продуктов. Недосып нарушает эти процессы: человек становится более раздражительным, хуже концентрируется, чаще ошибается. Есть данные, что регулярный сон менее шести часов в сутки увеличивает риск серьезных сердечно‐сосудистых событий. Идея "отоспаться в отпуске" не спасает: хронический долг сна не компенсируется парой длинных ночей, как банковский кредит, разовой выплатой", – объяснил эксперт.

Норма сна для взрослых составляет 7–9 часов в сутки, для подростков – 8–10 часов. При этом важна не только продолжительность, но и регулярность: ложиться и просыпаться следует в одно и то же время.

На качество сна сильно влияет свет экранов по вечерам: к примеру, смартфон в кровати отнимает время и сбивает выработку мелатонина. "Залипание" в гаджете лучше заменить недолгим чтением бумажной книги. Помогают быстрее заснуть отказ от тяжелой еды и алкоголя на ночь, а также приглушенный свет в спальне и проветривание помещения перед тем, как лечь.

Ранее мы писали, как улучшить сон без снотворных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Врач рассказал, для кого опасны острые соусы
10:44, 28 июня 2025
Врач рассказал, для кого опасны острые соусы
Хронический недосып повышает риск гипертонии, предупредил врач-сомнолог
01:59, 16 сентября 2024
Хронический недосып повышает риск гипертонии, предупредил врач-сомнолог
Врач предупредила о риске тренировок в жару
15:14, 28 июня 2023
Врач предупредила о риске тренировок в жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Снежные Барсы" обыграли "Молот" в матче МХЛ
01:16, 19 февраля 2026
"Снежные Барсы" обыграли "Молот" в матче МХЛ
Знаменосец Казахстана остался без финала Олимпиады-2026
00:55, 19 февраля 2026
Знаменосец Казахстана остался без финала Олимпиады-2026
Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался поединок
00:45, 19 февраля 2026
Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался поединок
Казахстанский шорт-трекист вышел в полуфинал Олимпиады-2026
00:34, 19 февраля 2026
Казахстанский шорт-трекист вышел в полуфинал Олимпиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: