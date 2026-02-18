Чем опасен постоянный недосып, объяснил врач

Ежедневный недосып приводит к ряду негативных последствий для организма, предупредил врач-сомнолог. Недостаточное время отдыха повышает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, сообщает Zakon.kz.

При нынешнем ритме жизни, когда все куда-то торопятся, многие ради достижения своих целей жертвуют сном. Так поступать нежелательно, считает врач-сомнолог Максим Новиков. Он рассказал "Чемпионату", что хронический недосып является угрозой для здоровья.

Специалист пояснил: недостаток сна поднимает артериальное давление, увеличивает риск ожирения и диабета, а также ухудшает память, ослабляет общий иммунитет и повышает уязвимость к психическим расстройствам.

"Во время глубоких фаз сна мозг не "выключается", а выполняет тонкую работу: перерабатывает события дня, укрепляет важные связи между нейронами, уменьшает "шум", очищается от метаболических продуктов. Недосып нарушает эти процессы: человек становится более раздражительным, хуже концентрируется, чаще ошибается. Есть данные, что регулярный сон менее шести часов в сутки увеличивает риск серьезных сердечно‐сосудистых событий. Идея "отоспаться в отпуске" не спасает: хронический долг сна не компенсируется парой длинных ночей, как банковский кредит, разовой выплатой", – объяснил эксперт.

Норма сна для взрослых составляет 7–9 часов в сутки, для подростков – 8–10 часов. При этом важна не только продолжительность, но и регулярность: ложиться и просыпаться следует в одно и то же время.

На качество сна сильно влияет свет экранов по вечерам: к примеру, смартфон в кровати отнимает время и сбивает выработку мелатонина. "Залипание" в гаджете лучше заменить недолгим чтением бумажной книги. Помогают быстрее заснуть отказ от тяжелой еды и алкоголя на ночь, а также приглушенный свет в спальне и проветривание помещения перед тем, как лечь.

