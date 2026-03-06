#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Советы

Цветы, которые опасно дарить на 8 Марта, назвал аллерголог

Букеты, цветы, подарочные букеты, флористика, флористы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:48 Фото: Zakon.kz
Российский аллерголог-иммунолог Олег Кривцун в преддверии Международного женского дня перечислил цветы, которые опасно дарить на 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 6 марта 2026 года он уточнил, что не стоит дарить мимозы, подсолнухи и хризантемы. Причина – выделение пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию.

Для большинства страдающих от сезонной аллергии людей, как отметил Кривцун, садовые цветы не представляют серьезной угрозы. По его словам, главный враг аллергика – это ветроопыляемые растения, пыльца которых витает в воздухе.

"В первую очередь нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения – это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому", – подчеркнул аллерголог.

Чтобы полностью исключить риск, Кривцун советует отдавать предпочтение растениям с мелкими пестиками или черенками, которые не осыпаются. Это, как пояснил специалист, предотвратит случайное попадание пыльцы в воздух.

"В основном безопасны розы, гортензии, тюльпаны. При этом с осторожностью нужно дарить подсолнухи, хризантемы и мимозы. У них пыльца легче и может крошиться", – заключил медик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:48
77,6 млн долларов за год: какая страна "заваливает" Казахстан цветами

О том, где купить дешевые тюльпаны в Алматы и как проявить оригинальность с цветами, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мощные морозы до -25°С и сильные осадки вернутся в Казахстан – прогноз на праздничные выходные
13:38, Сегодня
Мощные морозы до -25°С и сильные осадки вернутся в Казахстан – прогноз на праздничные выходные
Турция подарит миру несколько миллионов цветов к 8 Марта
08:50, 06 марта 2025
Турция подарит миру несколько миллионов цветов к 8 Марта
Легендарная Бибигуль Тулегенова нежно поздравила казахстанок с наступающим 8 Марта
20:15, 07 марта 2024
Легендарная Бибигуль Тулегенова нежно поздравила казахстанок с наступающим 8 Марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Сегодня
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Сегодня
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
12:47, Сегодня
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: