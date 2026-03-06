Цветы, которые опасно дарить на 8 Марта, назвал аллерголог

Российский аллерголог-иммунолог Олег Кривцун в преддверии Международного женского дня перечислил цветы, которые опасно дарить на 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 6 марта 2026 года он уточнил, что не стоит дарить мимозы, подсолнухи и хризантемы. Причина – выделение пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию.

Для большинства страдающих от сезонной аллергии людей, как отметил Кривцун, садовые цветы не представляют серьезной угрозы. По его словам, главный враг аллергика – это ветроопыляемые растения, пыльца которых витает в воздухе.

"В первую очередь нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения – это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому", – подчеркнул аллерголог.

Чтобы полностью исключить риск, Кривцун советует отдавать предпочтение растениям с мелкими пестиками или черенками, которые не осыпаются. Это, как пояснил специалист, предотвратит случайное попадание пыльцы в воздух.

"В основном безопасны розы, гортензии, тюльпаны. При этом с осторожностью нужно дарить подсолнухи, хризантемы и мимозы. У них пыльца легче и может крошиться", – заключил медик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

