Советы

Неделя звездных возможностей: кому гороскоп сулит успех, любовь и неожиданные повороты

гороскоп на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 21:31 Фото: freepik
Астрологи подготовили гороскоп на неделю, с 9 по 15 марта, для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Понедельник

Трудно переоценить те возможности, которые открывает перед вами гороскоп в этот день. Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом. Благодаря этому, день хорошо подходит для любых важных и ответственных задач, будь то деловые переговоры или объяснение в любви. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки. Впрочем, что касается пустых или безрассудных поступков, то сегодня вам едва ли захочется тратить на них свое время.

Вторник

Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее – не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма.

Среда

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить вам все возможности для того, чтобы эффективно и плодотворно поработать и подвести промежуточные итоги. Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. Другими словами, сегодня – время собирать камни, решительно завершая ранее начатые проекты и извлекая из них выгоду. В личной жизни день подходит для ответственных шагов, будь то откровенное признание, расставание или наоборот, предложение руки и сердца.

Четверг

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Пятница

Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня – невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Суббота

Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Воскресенье

Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, укорить за неправильное поведение, навязать свое мнение – сегодня подобное поведение многим будет казаться в порядке вещей. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее стали известны знаки зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
