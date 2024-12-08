Астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Астрологи составили гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Расположение планет в течение первой половины этой недели сделает ваши отношения с друзьями более динамичными и интенсивными. Примите, однако, во внимание, что ваши друзья могут предложить вам участие в каких-либо рискованных совместных предприятиях, что может повлечь за собой негативные для вас последствия. Вторая половина недели хорошо подходит для работы, особенно если вы будете выполнять ее целенаправленно.

Телец

В течение первой половины этой недели вы сможете интенсивно заняться изучением своего внутреннего мира, работать с подсознанием. Однако сейчас Тельцам особенно важно все делать правильно или под руководством опытного специалиста, так как в противном случае могут быть неприятные последствия. В течение второй половины недели остерегайтесь мошенников. Совместные планы с любимым человеком будут способствовать развитию ваших взаимоотношений.

Близнецы

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется у Близнецов не слишком удачным для достижения целей. На вашем пути может возникать большое количество препятствий, которые вы будете усиленно пытаться преодолеть. В течение второй половины недели вы сможете расследовать различные тайны, выводить на поверхность запутанные истории из вашего прошлого.

Рак

Первая половина этой недели может принести Ракам навязчивые мысли о деньгах, своем материальном положении и заработках. Однако, не стоит строить планы относительно того, как вы сможете заработать деньги. Старайтесь понять, к чему именно вы стремитесь, а также занимайтесь своей повседневной деятельностью, которая приносит вам хоть какой-то доход. Это поможет избежать навязчивых идей и потери времени на них. Прекрасным периодом для саморазвития, обучения и расширения своего кругозора станет вторая половина недели.

Лев

В течение первой половины этой недели ваши слова будут иметь больший вес. У вас появляется способность к убеждению, вам будут верить. Не стоит, однако, использовать такие способности для обмана окружающих вас людей. Ведь обман очень быстро может раскрыться, и вы потеряете свой авторитет в глазах окружающих, да еще и понесете полноценное наказание за содеянное.

Дева

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что у Дев могут возникнуть мысли о необходимости изменений в доме или в отношениях с родственниками. Вы можете захотеть поменять что-либо в интерьере, заняться перестановкой мебели, но любые такие действия стоит согласовывать с остальными членами вашей семьи.

Весы

Творческое мышление Весов в течение первой половины этой недели заметно активизируется. Однако некоторые идеи могут оказаться чуть ли не навязчивыми, и на их реализацию вы будете тратить слишком много своих сил, энергии и, возможно, еще и материальных ресурсов. В подобных делах стоит избегать фанатизма, так как в противном случае может возникнуть ощущение перенапряжения и недостатка сил, времени или денег. Во второй половине недели больше внимания обратите на отношения с родственниками и членами своей семьи.

Скорпион

Первая половина недели может принести и мысли о том, что пора заняться своим здоровьем, начать новую диету или курс лечения. Старайтесь избегать в этом стремлении излишнего фанатизма, а также используйте только проверенную информацию и подтвержденные диагнозы, самолечением заниматься крайне не желательно. Вторая половина недели у Скорпионов пройдёт более активно. Вы сможете проявить себя, реализоваться в творчестве.

Стрелец

Первая половина этой недели может принести Стрельцам возможность интенсивного развития личных взаимоотношений. Вы будете думать о способах их трансформации в лучшую сторону. Однако без обсуждения этих изменений со своим партнером не рекомендуется что-либо предпринимать. Постарайтесь не навязывать свою точку зрения, а решать все в ходе конструктивного диалога. Не стоит опираться и на сложившиеся традиции в вашей семье, чтобы доказать свою правоту.

Козерог

Сексуальное желание Козерогов в течение первой половины этой недели заметно усилится. Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для динамичного развития личных и деловых взаимоотношений. В обоих случаях этому может способствовать открытое обозначение собственной позиции, конструктивные беседы с партнёром. У вас также появится больше общих интересов, что позволит эффективнее взаимодействовать друг с другом.

Водолей

Расположение планет в течение первой половины этой недели усилит вашу любознательность, тягу к знаниям и проведению различных исследований. Однако Водолеям очень важно подумать над тем, какие именно знания вам нужны и каким образом вы сможете их использовать. На все времени не хватит, и если вы будете заниматься изучением чего-то бесполезного, то можете не успевать решать бытовые или рабочие проблемы.

Рыбы

В течение первой половины этой недели вы будете настойчиво достигать своих целей, что может быть продиктовано мыслями или сильным желанием получить именно то, что вы хотите. Это время хорошо подходит для обучения, общения с иностранцами, в том числе и завязывания с ними романтических отношений, а также для развлекательных путешествий, участия в различных конкурсах и олимпиадах.

Ранее астрологи вычислили знаки зодиака, которые не умеют говорить о чувствах.

