Дела трех знаков зодиака резко пойдут в гору в ближайшие дни

Природа, горы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 05:30 Фото: pixabay
Три знака зодиака привлекут финансовый успех с 16 по 22 марта 2026 года. В этот период лучше подождать и практично подходить к финансовым вопросам, чем принять решение, о котором вы впоследствии пожалеете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, поскольку Меркурий возвращается в прямое движение в пятницу, 20 марта, пришло время начать смотреть в будущее. Это идеальное время, чтобы устроиться на новую работу или реализовать свои инвестиционные планы.

Водолей

Лунный цикл в знаке Рыб поможет вам начать новый этап в подходе к финансам и накоплению богатства. Это прекрасное время, чтобы поразмышлять о своих финансовых потребностях и о том, что необходимо для того, чтобы жить по-настоящему ценной жизнью. Сосредоточьтесь на общей картине и осознайте, что это ваш шанс наконец-то двигаться вперед к большему изобилию.

Рыбы

Вы готовились к этому моменту годами. Жизнь, о которой вы мечтаете, наконец-то наступит. В этом году сезон Овна особенно интенсивен, поскольку достигает кульминации в виде скопления из семи планет в Овне примерно во время новолуния 17 апреля. Вам не нужно принимать любое предложение, но продолжайте останавливаться и размышлять о том, что лучше для вас.

Близнецы

Прямое движение Меркурия указывает на то, что сейчас идеальное время для смены карьеры или просьбы о финансовой премии. Примите эту энергию, ведь речь идет не только о ретроградном Меркурии, но и о том, к чему вы стремились с 2011 года. На этой неделе вы, наконец, почувствуете, что можете двигаться вперед к своим финансовым и профессиональным целям. Не сдавайтесь и не выбирайте самый легкий путь.

Ранее астрологи сделали предупреждение трем знакам зодиака на этой неделе.

Аксинья Титова
