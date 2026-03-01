#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

Три знака зодиака ожидает триумф во всем в ближайшую неделю

Фото: freepik
На этой неделе, со 2 по 8 марта 2026 года, три знака зодиака привлекут к себе большую удачу. Это несмотря на то, что Меркурий будет находится в ретроградном движении в Рыбах до 20 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, с 7 по 20 марта вы перестанете разбираться с трудностями прошлого и наконец начнете двигаться вперед.

Рак

Будьте внимательны к тому, что произойдет в связи с падением Меркурия в Рыбы в субботу, 7 марта. Это принесет как новые возможности, так и второй шанс на то, что не получилось в прошлом. В период падения Меркурия вы также будете ощущать влияние Марса, который войдет в Рыбы 2 марта. Энергия Марса позволяет вам говорить "да" и пользоваться тем, что приходит в вашу жизнь.

Козерог

3 марта в знаке Девы наступит полнолуние и лунное затмение. Эта энергия символизирует важный эмоциональный сдвиг и осознание того, куда вы хотите направить свою жизнь и что вы чувствуете. Полнолуние в Деве связано с двойным новолунием в этом земном знаке, которое произошло в 2025 году. Теперь, когда происходит полнолуние и лунное затмение, у вас есть шанс позволить себе направить жизнь в новое и захватывающее русло.

Лев

Переломный момент наступит, когда Венера соединится с Сатурном в Овне в воскресенье, 8 марта. Это благоприятное расположение принесет вам новое начало. Соединение Венеры и Сатурна в Овне объединяет энергию этих двух планет. Венера олицетворяет красоту и изобилие, а Сатурн помогает воплотить ваши желания в жизнь. Этот транзит наделяет вас силой, но вы должны реалистично оценить, чего хотите достичь в своей жизни.

Ранее стало известно, что три знака зодиака расквитаются с проблемами совсем скоро.

Аксинья Титова
