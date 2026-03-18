День весеннего равноденствия 20 марта: каким знакам зодиака повезет, а кому не очень

Весеннее равноденствие – это начало нового астрологического года. Наступает настоящая весна. И с этого момента стартует период Овнов.

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 19:46. С этого момента дни станут длиннее, а солнечной энергии в Северном полушарии прибавится. Как это событие отразится на знаках зодиака, рассказала астролог Алена Григ.

Стрельцы, Львы и Овны – это ваш звездный час. Вы будете ощущать прилив сил: ваша огненная энергия пробуждается. Важно планировать встречу этого дня заранее, делайте ритуалы и практики на исполнение желаний, чтобы максимально воспользоваться планетарными энергиями. Это отличное время для любых начинаний.

Раки, Козероги и особенно Весы, напротив, могут испытывать сомнения в себе, чувство незащищенности, некую апатию.

"Природа просыпается, зимняя одежда снимается, и это будто требует от вас какой-то активности и яркости, а вы склонны к более мягкому ритму, не любите спешить и суетиться без нужды. Поэтому вам может показаться, что все вокруг слишком активны, и вы не успеваете за ритмом жизни. Это нормально, главное – помните, что в природе все циклично: постарайтесь чаще быть на природе, а 20 марта и вовсе сделайте практики очищения", – приводит Starhit слова астролога.

Для остальных знаков зодиака день весеннего равноденствия обычно не несет серьезных изменений. Но в этом году он совпадает с окончанием ретроградного Меркурия, поэтому гарантировано влияние на Тельцов, Рыб и Скорпионов. Они могут в это время решить вопросы, которые подвисли в воздухе в последние три недели. Также, если была неуверенность в себе – это ощущение пройдет в день весеннего равноденствия.

У Дев и Близнецов это тоже кармическое время, когда они могут оставить ошибки прошлых трех недель ретроградного Меркурия в прошлом и наконец начать генерировать идеи и работать продуктивно. Крайне рекомендуется в день весеннего равноденствия загадать желание, записать его на бумаге и сжечь – энергия Солнца поможет в его исполнении.

Водолеи единственные из всего зодиакального круга, на кого влияние будет нейтральным. Им просто необходимо придерживаться общих правил встречи этого события и ни о чем не переживать.

Как встретить день весеннего равноденствия

Этот день следует встретить активно, особенно важно загадать желание на будущий год. Это чудесно будет работать. Для этого выберите свечу, на рассвете загадайте желание, зажгите свечу и дайте ей прогореть до конца (позаботившись о пожарной безопасности, конечно). Также постарайтесь накануне устроить разгрузочный день, а после встречи рассвета и загадывания желания организуйте себе королевский завтрак, как раз активировав духовное и телесное.

Для Козерогов, Раков и Весов ритуалы тоже уместны, но особое внимание уделите очищению пространства вокруг себя и внутри себя. Проведите детокс очищение, сделайте генеральную уборку, оставьте непопулярные решения прошлого года в прошлом и не будьте слишком критичны к себе.

Ранее астрологи рассказали, у кого до конца марта произойдут важные события.