Известны знаки зодиака, которые скоро получат важное послание от Вселенной

До конца марта 2026 года четыре знака зодиака получат важное послание от Вселенной. 18 марта Венера образовала квадрат с Юпитером. Этот квадрат символизирует излишества, желания, искушения и неутолимый аппетит, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, возможно, истинный посыл этого периода заключается в том, чтобы противостоять всем этим излишествам дисциплиной, осмотрительностью и умением говорить "нет".

Телец

Вы не из тех, кто будет винить себя за чрезмерное увлечение чем-либо. Однако вы понимаете, что иногда нужно взять себя в руки. Квадрат Венеры и Юпитера, безусловно, будет искушать вас. Но вы почувствуете себя сильнее этого. Пора отдохнуть. Вы этого заслуживаете.

Лев

Ваша жажда внимания порой может выйти из-под контроля. И, находясь в таком состоянии, вы не всегда осознаете, насколько изнурительным может быть это желание. Квадратура Венеры с Юпитером дает понять, что нужно сбавить обороты. Вам не нужно быть в центре внимания 24 часа в сутки просто потому, что это требует больше усилий, чем вы готовы вложить.

Стрелец

Вы любите добиваться результатов, недоступных другим. Порой это становится для вас предметом гордости. Но со временем умение соглашаться на что угодно начинает вас утомлять. Вам не нужно доказывать, что вы самый талантливый человек на Земле. Люди и так достаточно впечатлены. Теперь пришло время найти удовлетворение в достигнутом.

Рыбы

Вы очень любите полностью отдаваться делу. Когда вы погружаетесь в него душой, телом и разумом, вы понимаете, что это того стоит. Это может быть утомительно, не говоря о том, что это только завышает планку, заставляя вас стремиться к большему с каждым днем. Именно во время квадратуры Венеры и Юпитера вы поймете, что вам нужен перерыв.

