Какой питомец подходит вам по гороскопу: от кошки до змеи
Портал Mixer опубликовал список питомцев, которые, по версии астрологов, лучше всего подходят разным знакам зодиака.
Овен
Энергичный, импульсивный и всегда в движении. Овну нужен такой же активный спутник – и лучшим выбором станет собака, которая поддержит его темп жизни.
Телец
Любит комфорт, уют и спокойствие. Идеальный питомец – кошка, которая разделит с ним тихие вечера дома.
Близнецы
Общительные и разговорчивые. Попугай – отличная компания, ведь он не только слушает, но и "отвечает".
Рак
Чувствительный и заботливый знак. Маленький пушистый кролик станет для него источником тепла и уюта.
Лев
Обладает яркой, "королевской" натурой. Кошка – идеальное отражение этой грации и уверенности.
Дева
Любит порядок, чистоту и практичность. Хомяк – аккуратный и неприхотливый вариант, который не нарушит гармонию.
Весы
Романтичные и стремящиеся к балансу. Пара птиц принесёт в дом ощущение гармонии и красоты.
Скорпион
Таинственный и глубокий знак. Экзотические питомцы – например, игуана или змея – подходят ему лучше всего.
Стрелец
Настоящий исследователь и любитель свободы. Активная собака вроде бигля или джек–рассел–терьера станет идеальным спутником.
Козерог
Практичный, организованный и сдержанный. Морская свинка – спокойный и ненавязчивый выбор.
Водолей
Оригинальный и непредсказуемый. Его привлекают необычные питомцы – например, змеи.
Рыбы
Мечтательные и чувствительные. Аквариум с рыбками помогает им расслабиться и погрузиться в свои мысли.
