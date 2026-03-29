Какой питомец подходит вам по гороскопу: от кошки до змеи

У каждого животного свой характер, как и у человека. Поэтому связь между хозяином и питомцем часто строится на совпадении темперамента, привычек и образа жизни. Если добавить немного астрологии, можно представить, какой питомец лучше всего подойдет каждому знаку зодиак, сообщает Zakon.kz.

Портал Mixer опубликовал список питомцев, которые, по версии астрологов, лучше всего подходят разным знакам зодиака.

Овен

Энергичный, импульсивный и всегда в движении. Овну нужен такой же активный спутник – и лучшим выбором станет собака, которая поддержит его темп жизни.

Телец

Любит комфорт, уют и спокойствие. Идеальный питомец – кошка, которая разделит с ним тихие вечера дома.

Близнецы

Общительные и разговорчивые. Попугай – отличная компания, ведь он не только слушает, но и "отвечает".

Рак

Чувствительный и заботливый знак. Маленький пушистый кролик станет для него источником тепла и уюта.

Лев

Обладает яркой, "королевской" натурой. Кошка – идеальное отражение этой грации и уверенности.

Дева

Любит порядок, чистоту и практичность. Хомяк – аккуратный и неприхотливый вариант, который не нарушит гармонию.

Весы

Романтичные и стремящиеся к балансу. Пара птиц принесёт в дом ощущение гармонии и красоты.

Скорпион

Таинственный и глубокий знак. Экзотические питомцы – например, игуана или змея – подходят ему лучше всего.

Стрелец

Настоящий исследователь и любитель свободы. Активная собака вроде бигля или джек–рассел–терьера станет идеальным спутником.

Козерог

Практичный, организованный и сдержанный. Морская свинка – спокойный и ненавязчивый выбор.

Водолей

Оригинальный и непредсказуемый. Его привлекают необычные питомцы – например, змеи.

Рыбы

Мечтательные и чувствительные. Аквариум с рыбками помогает им расслабиться и погрузиться в свои мысли.

