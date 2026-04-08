Жизнь четырех знаков зодиака ощутимо облегчится в ближайшее время

После апреля 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет значительно проще. Как объясняют астрологи, вхождение Урана в Близнецы – замечательное событие для этих знаков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, осталось всего несколько недель пребывания Урана в Тельце. Этот транзит годами был для некоторых знаков источником непредсказуемости. Как только Уран, планета хаоса и непредсказуемости, войдет в Близнецы 25 апреля , некоторые знаки зодиака почувствуют почти мгновенное облегчение.

Телец

Из всех знаков зодиака вы, вероятно, больше всего ненавидите перемены. Хорошая новость в том, что жизнь значительно упростится для вас, как только Уран покинет ваш знак 25 апреля, и вы поймете, что все, через что вы прошли за последние несколько лет, того стоило. От большей открытости до все большей адаптивности, вы научились принимать все как есть. Хорошие времена уже на подходе.

Скорпион

Поскольку планета непредсказуемости провела последние несколько лет в вашем доме партнерских отношений, они ощущались очень нестабильными. От случайных ссор до раскрытия секретов – в романтических отношениях может возникнуть трение. После 25 апреля вы, скорее всего, "внезапно столкнетесь с кем-то новым и интересным". Именно поэтому так важно больше общаться с людьми. Вы найдете хороших людей, которыми сможете себя окружить.

Лев

Жизнь на работе значительно упростится, как только планета непредсказуемости войдет в Близнецы 25 апреля. Со временем все заблуждения и недоразумения, которые существовали вокруг вас, постепенно развеются, поскольку ваша репутация будет улучшаться. От восхищения коллегами до предоставления лучших возможностей – ваша жизнь вот-вот войдет в прекрасное русло.

Водолей

В этом месяце вы будете полностью поглощены домашней жизнью: от медитации до помощи нуждающемуся члену семьи. К счастью, жизнь значительно упростится после смены знака Урана в конце апреля. Тем, кто до сих пор не чувствовал настоящего чувства принадлежности, предстоит искать новую домашнюю обстановку, освобождаясь от негативных обстоятельств.

