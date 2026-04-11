Звезды сошлись: три знака зодиака получат новую перспективную работу в апреле

Астролог Тамара Глоба рассказала, кого из представителей зодиакального круга ждет крутой поворот в карьере уже в середине апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Второй весенний месяц – поистине прайм для Овнов. Однако с его середины вас ожидает еще больше позитивных перемен. Тамара Глоба предупреждает: будьте готовы, ведь скоро выпадет возможность распрощаться со старым местом работы и начать новый успешный проект.

Рак

Ракам звезды сулят путешествия, командировки и улучшение отношений с деловыми партнерами из других стран. Будьте открыты и позитивны.

Весы

А вот представителям данного знака зодиака придется сфокусировать все свое внимание на должностных обязанностях, пишет портал "Хибины". Возможны задержки выплат и напряжение в финансовой сфере, но темная полоса вскоре закончится. Так, во второй половине месяца вас ждут огромные перспективы. Вероятна даже кардинальная смена сферы деятельности.

