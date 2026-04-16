Названы знаки зодиака, которые вот-вот "выпорхнут" из мрака проблем

В середине апреля 2026 года жизнь трех знаков зодиака наконец-то начнет налаживаться. И этому есть веская причина: во время Меркурия в Овне мы наконец-то почувствуем потребность в скорости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, мы больше не можем ждать чуда, которое нас спасет. Энергия Меркурия в Овне мощна и влиятельна. Для этих знаков зодиака она знаменует начало чего-то великого. Когда приходит понимание, что перемены зависят только от нас, и ни от кого другого, происходят невероятные вещи.

Близнецы

Вы вступаете в совершенно новый этап своей жизни, когда, наконец, чувствуете, что все хорошо. Иногда вы ждете вмешательства других, но не в этот раз. С Меркурием в Овне вы готовы действовать и улучшить свою жизнь. Именно это и направляет вас на путь к гораздо более позитивному опыту. Прогресс приходит быстро, как только вы понимаете, что вы действительно контролируете ситуацию.

Лев

Меркурий в Овне заставляет вас чувствовать необходимость действовать. Время застоя закончилось. У вас есть стремление совершить что-то великое. Поэтому вы предпринимаете необходимые шаги. Перед вами открыты все двери. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму.

Скорпион

Главная причина, по которой ваша жизнь вот-вот станет намного лучше, заключается в том, что во время Меркурия в Овне вы решаете, что вам необходима личная эволюция. Вы больше не будете сидеть сложа руки или ждать, пока кто-то другой сделает всю тяжелую работу за вас. Теперь вы берете дело в свои руки. Теперь вы идете к своей мечте, а не к чужой.

