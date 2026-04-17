Судьбоносный апрель: для четырех знаков зодиака начнется новый этап

Профессиональный астролог Хелена Хатор назвала четыре знака зодиака, для которых апрель станет переломным месяцем. По ее словам, Овен, Рак, Дева и Скорпион должны принять вызов и поменять жизнь к лучшему, сообщает Zakon.kz.

Овен

При таком количестве энергии в вашем знаке в этом месяце вы проходите через квантовый скачок в апреле.

"Это ваш месяц, когда вы полностью отделяетесь от остальных. Чем дальше продвигается месяц, тем больше все, что сдерживало вас, начинает исчезать. Окружающие люди также почувствуют резкое изменение вашей энергии, поскольку "вы принимаете серьезные жизненные решения ради общего блага. Вы думаете не только о себе. В этом месяце вы проявляете большую самоотверженность в отношении долгосрочных обязательств. Вы наконец выходите в свою силу – это период без сомнений", – пояснила Хатор.

Если вы хотите максимально использовать апрель 2026 года, сейчас время действовать смело.

Рак

В прошлом вы могли избегать демонстрации своей истинной сущности. Однако во второй половине апреля ожидается, что вы покажете людям, из чего действительно сделаны, поскольку ваш общественный статус полностью меняется.

"К концу месяца у вас появится совершенно новый набор достижений, словно вы достигаете вершины карьерной лестницы. При этом готовьтесь к важной рабочей возможности, которая выделит вас среди остальных. Будь то новый отдел или руководящая позиция, вторая половина месяца привлечет к вам повышенное внимание", – отметила Хатор.

Дева

Во второй половине апреля 2026 года ваша жизнь значительно меняется к лучшему. По словам Хатор, к концу месяца вы столкнетесь с кармическим восстановлением справедливости и дистанцируетесь от тех, кто поступил с вами несправедливо.

Будь то неприятный коллега, бывший друг или бывший партнер, Вселенная действительно на вашей стороне. Вы не только восстановите баланс, но и эти люди будут вынуждены наблюдать за вашим успехом, в то время как остальная часть года принесет вам рост и изобилие.

Скорпион

Жизнь может казаться застойной прямо сейчас, но во второй половине апреля 2026 года ситуация меняется. Однако на вас ляжет большая ответственность в этом месяце, поэтому важно, чтобы все, за что вы беретесь, имело долгосрочный характер.

"Будь то карьера или учеба, это месяц, когда вы действительно выходите на новый уровень. Хотя это может звучать пугающе, при ответственности и дисциплине вы получите значительную награду. Главное – не забывать заботиться о себе", – говорит астролог.

При усилении энергии в шестом доме работы и повседневных обязанностей важно инвестировать в собственное состояние. Как сказала Хатор: "Вы – ваш главный ресурс".

Прогноз подготовлен сайтом YourTango.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

