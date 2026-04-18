Воскресенье под знаком Тельца: гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи предупреждают о том, что в воскресенье Солнце переходит в знак Тельца, что помогает знакам зодиака строить нечто в настоящем, что переживет мимолетный всплеск эмоций. Эксперты советуют не гнаться за тем, что дает кратковременное удовольствие, и создавать долгосрочные смыслы.

Овен

Овен, в воскресенье вопрос не в том, чего вы хотите, а в том, что вы готовы ценить – это разные вещи. Желания могут оставаться лишь желаниями, если ваши действия им не соответствуют. Что вы недооцениваете – свое время или энергию? Стабильность приходит через более осознанный выбор, а не через погоню за большим.

Телец

Телец, сейчас ваше время, но не совсем в привычном смысле. Речь не об удовольствиях, а о внутреннем принятии себя. Кто вы, когда не играете роль для других? 19 апреля перестаньте объяснять себя или подстраиваться под окружающих. Важно быть собой, но для этого нужна честность.

Близнецы

Близнецы, сила сейчас в том, чем вы не делитесь. В воскресенье внутри вас что-то формируется, и этому нужны тишина и некоторая тайна. Не обязательно объяснять процесс или делать его понятным для других. Важно доверять тому, что формируется, даже если этого пока никто не видит.

Рак

Рак, 19 апреля ваша жизнь меняется в сторону большей гармонии. Вы начинаете видеть, кто действительно находится с вами в настоящем контакте, а кто взаимодействует лишь с вашей прошлой версией. Речь о построении жизни, которая соответствует вашим нынешним желаниям, а не устаревшим обязательствам.

Лев

Лев, в воскресенье вас замечают, но вопрос – за что именно. Есть разница между вниманием и признанием. Сейчас важно ее осознать. Чем вы хотите остаться в памяти, когда шум стихнет? Речь о долгосрочном наследии, а не о быстрых результатах.

Дева

Дева, ваше восприятие расширяется, но требует внутренней гибкости. Рост невозможен без отказа от иллюзии полной уверенности. Вы не можете контролировать все, и именно в этом заключается точка развития.

Весы

Весы, момент требует глубины. 19 апреля важно не оставаться на поверхности. Речь об искренности и реальности происходящего. Во что вы вовлечены – это дает вам ресурс или забирает его?

Скорпион

Скорпион, отражение становится ясным: в отношениях нет места иллюзиям. То, что вы даете, возвращается, а то, что вы допускаете, становится нормой. Важно не обвинять других, а увидеть свою роль в происходящем – и при необходимости изменить её.

Стрелец

Стрелец, повседневная жизнь требует большей осознанности. Важно воспринимать свою энергию как ценный, а не бесконечный ресурс. Не нужны резкие перемены – достаточно небольших, но регулярных решений, которые формируют будущее.

Козерог

Козерог, 19 апреля возвращается ощущение радости, но не как отвлечения от обязанностей. Удовольствие – это ресурс, а не награда. Творчество тоже не пустая роскошь, а необходимая часть жизни. Следуйте за тем, что дает вдохновение, не обесценивая его.

Водолей

Водолей, 19 апреля ваше внимание будет направлено внутрь – к фундаменту вашей жизни и чувству принадлежности. Невозможно построить что-то устойчивое, если почва под вами нестабильна. Что требует заботы – дом, вы сами или ваши отношения? Что нуждается в смягчении или переосмыслении? Не обязательно иметь все ответы, но важно начать задавать правильные вопросы.

Рыбы

Рыбы, в воскресенье ваш голос имеет вес, но только если вы используете его осознанно. В ясности и точности формулировок есть сила – говорите именно то, что имеете в виду, и доверяйте, что это будет услышано. Разговоры и даже мимолетные мысли могут сильнее влиять на вашу реальность, чем вы думаете. Но для этого важно быть вовлеченным.

Прогноз подготовлен сайтом YourTango.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

