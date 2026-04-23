Гороскоп на 23 апреля: неожиданные повороты в личной и финансовой сферах

Зарубежные астрологи подготовили рекомендации дня и прогноз для каждого знака зодиака на 23 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

День пройдет под влиянием напряженного, но продуктивного астрологического фона. По данным Cafe Astrology, он связан с внутренними озарениями, стремлением к свободе и неожиданными поворотами в личной и финансовой сферах.

Астрологи отмечают влияние аспекта Венеры и Урана, который усиливает тягу к переменам и может приводить к резким решениям. На этом фоне каждому знаку зодиака советуют учитывать свои особенности дня.

Овен

День подталкивает к финансовым решениям. Возможны неожиданные траты или новые источники дохода.

Телец

Фокус на личных переменах. Появится желание изменить имидж или подход к жизни.

Близнецы

Время для внутренней работы. Интуиция усиливается, важны уединение и анализ.

Рак

Активизируется социальная сфера. Возможны неожиданные встречи и новые знакомства.

Лев

В центре внимания карьера. Возможны резкие повороты или новые перспективы в работе.

Дева

День связан с расширением кругозора. Благоприятный период для обучения и планирования поездок.

Весы

Фокус на финансах и обязательствах. Возможны неожиданные расходы или пересмотр договоренностей.

Скорпион

Отношения выходят на первый план. Возможны неожиданные решения или перемены в личной жизни.

Стрелец

Внимание к работе и здоровью. День подходит для изменения привычек и режима.

Козерог

Акцент на творчестве и личной жизни. Возможны спонтанные решения и новые увлечения.

Водолей

Фокус на доме и семье. Возможны перемены в бытовых вопросах или отношениях с близкими.

Рыбы

Активизируется сфера общения. День подходит для переговоров, поездок и новых идей.

"В целом 23 апреля считается днем, когда важно сохранять гибкость, не бояться перемен и принимать решения, исходя из новых обстоятельств", – резюмировали астрологи.

23 апреля по народному календарю отмечается день Терентия Маревного или "Терентьев день", "День Терентия" или "День солнцезахода". Что нельзя делать в этот день и о чем расскажут приметы.