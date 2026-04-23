Гороскоп на 23 апреля: неожиданные повороты в личной и финансовой сферах
День пройдет под влиянием напряженного, но продуктивного астрологического фона. По данным Cafe Astrology, он связан с внутренними озарениями, стремлением к свободе и неожиданными поворотами в личной и финансовой сферах.
Астрологи отмечают влияние аспекта Венеры и Урана, который усиливает тягу к переменам и может приводить к резким решениям. На этом фоне каждому знаку зодиака советуют учитывать свои особенности дня.
Овен
День подталкивает к финансовым решениям. Возможны неожиданные траты или новые источники дохода.
Телец
Фокус на личных переменах. Появится желание изменить имидж или подход к жизни.
Близнецы
Время для внутренней работы. Интуиция усиливается, важны уединение и анализ.
Рак
Активизируется социальная сфера. Возможны неожиданные встречи и новые знакомства.
Лев
В центре внимания карьера. Возможны резкие повороты или новые перспективы в работе.
Дева
День связан с расширением кругозора. Благоприятный период для обучения и планирования поездок.
Весы
Фокус на финансах и обязательствах. Возможны неожиданные расходы или пересмотр договоренностей.
Скорпион
Отношения выходят на первый план. Возможны неожиданные решения или перемены в личной жизни.
Стрелец
Внимание к работе и здоровью. День подходит для изменения привычек и режима.
Козерог
Акцент на творчестве и личной жизни. Возможны спонтанные решения и новые увлечения.
Водолей
Фокус на доме и семье. Возможны перемены в бытовых вопросах или отношениях с близкими.
Рыбы
Активизируется сфера общения. День подходит для переговоров, поездок и новых идей.
"В целом 23 апреля считается днем, когда важно сохранять гибкость, не бояться перемен и принимать решения, исходя из новых обстоятельств", – резюмировали астрологи.
23 апреля по народному календарю отмечается день Терентия Маревного или "Терентьев день", "День Терентия" или "День солнцезахода". Что нельзя делать в этот день и о чем расскажут приметы.