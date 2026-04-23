23 апреля в Казахстане отмечается День книги

По инициативе главы государства 23 апреля в Казахстане объявлен Национальным днем книги, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 12 тыс. библиотек. В этой сфере трудятся порядка 20 тыс. специалистов, передает заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook.

"Как недавно отметил глава государства, книги по-прежнему остаются важным источником знаний и развития личности. В этой связи сегодня особое внимание уделяется модернизации библиотечной сферы", – пишет она.

Со слов Аиды Балаевой, библиотеки переходят на автоматизированные системы, внедряют ИИ-технологии и развивают электронные ресурсы, обеспечивая гражданам удаленный доступ к фондам. Государственные онлайн-площадки демонстрируют устойчивый рост: количество пользователей электронных библиотечных ресурсов увеличилось на 30% и составило 718 тыс. человек.

"В целом за последние пять лет общее число онлайн-читателей превысило четыре миллиона человек, а совокупное количество просмотров книг в электронном формате составило более девяти миллионов. Особенно важно, что интерес к чтению в стране последовательно растет. Все более заметным становится спрос на детскую литературу: только за последний год спрос на детские книги вырос на 75%, а на классическую казахскую литературу и зарубежную классику, переведенную на казахский язык, – на 50%. Это наглядно показывает, что читательская аудитория в Казахстане становится все более широкой, осознанной и разнообразной", – говорится в поздравлении министра культуры и информации.

По информации Аиды Балаевой, в рамках концепции президента "Читающая нация" в стране идет масштабная работа по строительству и модернизации библиотек. Новые президентские библиотеки будут строиться в Астане, Алматы и Кызылорде. Уже модернизировано 36 городских и сельских библиотек. В 2026 году планируется модернизация еще 30 библиотек.

"Стоит отметить, что сегодня Национальный день книги празднуется в новом, масштабном формате. Министерство культуры и информации РК организовало декаду ко Дню книги с участием организаций образования и культуры, библиотек, колледжей, вузов и общественных объединений по всей стране. На различных информационных площадках опубликовано около 10 тыс. материалов, посвященных книге, чтению, роли библиотек и продвижению культуры чтения". Аида Балаева

Всего по всей стране проходит около 100 тыс. мероприятий, направленных на развитие культуры чтения и укрепление интеллектуального потенциала общества. Это книжные фестивали, ярмарки, встречи с авторами, акции, литературные вечера и просветительские мероприятия для детей и молодежи.

Последовательно развивается и система государственной поддержки авторов и издательств. В столице проходит IX Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair, на которой сегодня подведут итоги конкурса "Ұлттық кітап". Победители будут определены в девяти номинациях, также будет объявлена "Книга года". Вместе с тем действует Президентская премия для молодых писателей, почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" и Национальная литературная премия "Айбоз".

В рамках стратегического партнерства с Союзом писателей реализуется ряд крупных проектов, среди которых "Литературно-познавательная панорама Казахстана" и "Школа литературного мастерства писателей". В текущем году планируется запуск нового проекта "Литература тюркского мира", направленного на укрепление культурно-литературных связей и развитие творческого взаимодействия между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Наряду с этим министерством организован республиканский конкурс "Ерлік пен еңбек дастаны", призванный показать значимость труда через художественные произведения. Кроме того, за последние десять лет в рамках государственной поддержки издано свыше двух тысяч наименований литературы общим тиражом более шести миллионов экземпляров.

"Дорогие друзья! Сегодня особенно важно укреплять в обществе уважение к книге как к источнику просвещения и культуры. Поддержка чтения – это вклад в образование и в формирование ответственной и думающей нации. Поздравляю библиотекарей, писателей, издателей, работников сферы и всех читателей с Национальным днем книги и Днем библиотекаря!" Аида Балаева

