"Сахарная бомба": чем грозит регулярное употребление газировки

Жителям Казахстана рекомендовали сократить потребление сладких напитков. С таким заявлением выступил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в условиях современного ритма жизни сладкие газированные напитки, энергетические напитки, а также восстановленные соки стали распространенной частью ежедневного рациона.

Вместе с тем избыточное потребление добавленного сахара является одним из ключевых факторов риска развития ряда хронических заболеваний.

"Сахаросодержащие напитки являются источником так называемых "пустых калорий": они не обеспечивают длительного чувства насыщения, но вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови. Регулярное их употребление связано с повышенным риском развития сахарного диабета II типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, а также кариеса". Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Также, как заявлено в обращении, следует учитывать, что одна порция газированного напитка объемом 330 мл может содержать до 10 чайных ложек сахара, что превышает рекомендуемую суточную норму его потребления.

В целях сохранения здоровья Комитет рекомендует:

внимательно изучать информацию на маркировке продукции, особенно содержание сахаров на 100 мл продукта;

ограничивать потребление свободных сахаров в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения – менее 5% от общей калорийности рациона (около 25 граммов, или 6 чайных ложек в день для взрослого человека);

постепенно снижать потребление сладких напитков, уменьшая их объем;

при употреблении соков разбавлять их водой с постепенным увеличением доли воды;

избегать "жидких перекусов", включая кофейные напитки с сиропами и энергетики, которые могут содержать суточную норму сахара в одной порции.

"Особое внимание следует уделить питанию детей: детям до двух лет не рекомендуется употребление продуктов с добавленным сахаром". Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

