Минздрав напомнил казахстанцам о правилах гигиены
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана решили напомнить жителям страны, что чистые руки являются залогом здоровья, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что в летнее время соблюдение принципов чистоты рук является одной из основных мер профилактики инфекционных заболеваний.
Необходимо всегда мыть руки:
- перед приемом пищи, после посещения туалета;
- после контакта с животными, после контакта с мусором;
- при загрязнении рук, кашле и чиханий, если при этом прикрывали руками нос и рот;
- после прихода с улицы.
Примечательно, но есть целый алгоритм для правильного мытья рук.
"Обязательно используйте мыло и теплую проточную воду", – уточняют врачи.
Как мыть:
- включить воду и смочить руки;
- намылить руки в течение 30 секунд, так чтобы они все были покрыты мыльной пеной;
- необходимо потереть тыльную сторону ладони ладонью другой руки (пальцы при этом перекрещены);
- затем потереть ладони друг об друга, перекрестив пальцы;
- потом согнуть ладонь и потереть кончики пальцев одной ладони о другую, большой палец потереть вращательным движением другой ладони, сполоснуть руки;
- тщательно вытереть бумажным полотенцем, высушить, используя бесконтактную электрическую сушилку;
- закрыть кран, используя бумажное полотенце.
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