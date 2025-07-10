Минздрав напомнил казахстанцам о правилах гигиены

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана решили напомнить жителям страны, что чистые руки являются залогом здоровья, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в летнее время соблюдение принципов чистоты рук является одной из основных мер профилактики инфекционных заболеваний.

Необходимо всегда мыть руки:

перед приемом пищи, после посещения туалета;

после контакта с животными, после контакта с мусором;

при загрязнении рук, кашле и чиханий, если при этом прикрывали руками нос и рот;

после прихода с улицы.

Примечательно, но есть целый алгоритм для правильного мытья рук.

"Обязательно используйте мыло и теплую проточную воду", – уточняют врачи.

Как мыть:

включить воду и смочить руки;

намылить руки в течение 30 секунд, так чтобы они все были покрыты мыльной пеной;

необходимо потереть тыльную сторону ладони ладонью другой руки (пальцы при этом перекрещены);

затем потереть ладони друг об друга, перекрестив пальцы;

потом согнуть ладонь и потереть кончики пальцев одной ладони о другую, большой палец потереть вращательным движением другой ладони, сполоснуть руки;

тщательно вытереть бумажным полотенцем, высушить, используя бесконтактную электрическую сушилку;

закрыть кран, используя бумажное полотенце.

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