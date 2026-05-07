Самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог

Врач перечислил топ-5 полезных и вредных супов, сообщает Zakon.kz.

Суп – это не обязательная часть рациона и не "универсальное лекарство", а просто формат еды, эффективность которого зависит от состава. Современная диетология не требует есть суп каждый день, пишет гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Кроме того, как отметил врач, в разных странах его могут почти не употреблять, и это не связано с ухудшением здоровья.

Потенциальная польза супов в основном связана с их составом и формой. Но эффект зависит от рецепта. Овощные и легкие супы полезны, а жирные, соленые и с копченостями могут быть тяжелой пищей.

Полезные супы

Первое место – овощной суп, абсолютный чемпион.

"Богат клетчаткой и витаминами. Лучше всего подходит для повседневного рациона и для людей с избыточным весом. Можно варьировать состав в зависимости от сезона: брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, сельдерей, лук. Никакого жирного бульона, только овощи и зелень".

Второе место – томатный суп, лидер по содержанию антиоксиданта ликопина.

"Особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ликопин защищает сосуды от окисления холестерина, что снижает риск атеросклероза. И помните: при варке томатов ликопина становится больше, не меньше".

Третье место – суп из брокколи, идеальный выбор для контроля уровня сахара.

"Исследования показывают, что он помогает стабилизировать глюкозу в крови и уменьшать ее колебания. Благодаря низкому гликемическому индексу он безопасен и полезен при диабете второго типа. Брокколи содержит сульфорафан – вещество с мощными противораковыми свойствами".

Четвертое место – чечевичный суп, кладезь растительного белка и клетчатки.

"Исследования подтвердили его высокую эффективность для стабилизации уровня сахара в крови. Он отлично насыщает и подходит для вегетарианцев. Чечевица варится быстро, не требует замачивания и при этом дает около 18 г белка на сто граммов сухого продукта".

Пятое место – тыквенный суп-пюре, настоящий антиоксидантный коктейль.

"Тыква содержит бета-каротин, витамины группы B, калий, а при добавлении имбиря и куркумы его противовоспалительные свойства только усиливаются. Бархатистая текстура, приятный сладковатый вкус, минимум калорий – идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой".

Вредные супы

Первый в списке – наваристый мясной суп, особенно из жирных сортов.

"Основная опасность якобы заключается в высоком содержании экстрактивных веществ. Они сильно раздражают слизистую желудка и стимулируют избыточную выработку пищеварительных соков, что противопоказано при гастрите и язве. Это миф. На самом деле экстрактивные вещества стимулируют пищеварение, что для здорового человека полезно. Проблема не в экстрактивных веществах, а в избытке жира и соли, которые действительно создают нагрузку на печень и поджелудочную железу".

Второй – грибной суп, якобы тяжелая пища для пищеварения.

"Грибы долго перевариваются и содержат хитин, что создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Категорически противопоказан при панкреатите и гастрите в фазе обострения. Это тоже миф. Хитин действительно не переваривается, но он работает как клетчатка – стимулирует перистальтику и питает микробиоту. Для здорового человека грибной суп не опаснее капустного".

Третий – солянка, калорийная бомба.

"Из-за большого количества насыщенных жиров и соли она наносит двойной удар по сердечно-сосудистой системе, повышая уровень холестерина и артериальное давление. Здесь все зависит от приготовления. Классическая солянка с копченостями, жирным мясом и большим количеством соли действительно вредна. Но если приготовить ее на постном мясе, добавить больше овощей и каперсов, снизить количество соли и исключить копчености – получится вполне здоровое блюдо".

Четвертый – рассольник с высоким содержанием соли.

"Его чрезмерное употребление ведет к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки. Противопоказан при гипертонии и заболеваниях почек. И снова – зависит от приготовления. Огурцы можно вымочить, чтобы снизить соленость. Можно использовать меньше рассола и больше свежих огурцов. Проблема не в рецепте, а в его исполнении".

Пятый – щи из щавеля, зеленые щи.

"Здесь все дело в щавелевой кислоте. В большом количестве она связывает кальций и способствует образованию камней в почках. Особую опасность представляет для людей с мочекаменной болезнью и подагрой. Это правда. Щавелевая кислота действительно может быть проблемой при склонности к оксалатным камням. Но для здорового человека умеренное употребление щавелевых щей раз в неделю не представляет опасности".

