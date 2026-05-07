#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Советы

Самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог

суп, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 12:03 Фото: magnific
Врач перечислил топ-5 полезных и вредных супов, сообщает Zakon.kz.

Суп – это не обязательная часть рациона и не "универсальное лекарство", а просто формат еды, эффективность которого зависит от состава. Современная диетология не требует есть суп каждый день, пишет гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Кроме того, как отметил врач, в разных странах его могут почти не употреблять, и это не связано с ухудшением здоровья.

Потенциальная польза супов в основном связана с их составом и формой. Но эффект зависит от рецепта. Овощные и легкие супы полезны, а жирные, соленые и с копченостями могут быть тяжелой пищей.

Доктор Сергей Вялов перечислил топ-5 полезных и вредных супов.

Полезные супы

Первое место – овощной суп, абсолютный чемпион.

"Богат клетчаткой и витаминами. Лучше всего подходит для повседневного рациона и для людей с избыточным весом. Можно варьировать состав в зависимости от сезона: брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, сельдерей, лук. Никакого жирного бульона, только овощи и зелень".

Второе место – томатный суп, лидер по содержанию антиоксиданта ликопина.

"Особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ликопин защищает сосуды от окисления холестерина, что снижает риск атеросклероза. И помните: при варке томатов ликопина становится больше, не меньше".

Третье место – суп из брокколи, идеальный выбор для контроля уровня сахара.

"Исследования показывают, что он помогает стабилизировать глюкозу в крови и уменьшать ее колебания. Благодаря низкому гликемическому индексу он безопасен и полезен при диабете второго типа. Брокколи содержит сульфорафан – вещество с мощными противораковыми свойствами".

Четвертое место – чечевичный суп, кладезь растительного белка и клетчатки.

"Исследования подтвердили его высокую эффективность для стабилизации уровня сахара в крови. Он отлично насыщает и подходит для вегетарианцев. Чечевица варится быстро, не требует замачивания и при этом дает около 18 г белка на сто граммов сухого продукта".

Пятое место – тыквенный суп-пюре, настоящий антиоксидантный коктейль.

"Тыква содержит бета-каротин, витамины группы B, калий, а при добавлении имбиря и куркумы его противовоспалительные свойства только усиливаются. Бархатистая текстура, приятный сладковатый вкус, минимум калорий – идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой".

Вредные супы

Первый в списке – наваристый мясной суп, особенно из жирных сортов.

"Основная опасность якобы заключается в высоком содержании экстрактивных веществ. Они сильно раздражают слизистую желудка и стимулируют избыточную выработку пищеварительных соков, что противопоказано при гастрите и язве. Это миф. На самом деле экстрактивные вещества стимулируют пищеварение, что для здорового человека полезно. Проблема не в экстрактивных веществах, а в избытке жира и соли, которые действительно создают нагрузку на печень и поджелудочную железу".

Второй – грибной суп, якобы тяжелая пища для пищеварения.

"Грибы долго перевариваются и содержат хитин, что создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Категорически противопоказан при панкреатите и гастрите в фазе обострения. Это тоже миф. Хитин действительно не переваривается, но он работает как клетчатка – стимулирует перистальтику и питает микробиоту. Для здорового человека грибной суп не опаснее капустного".

Третий – солянка, калорийная бомба.

"Из-за большого количества насыщенных жиров и соли она наносит двойной удар по сердечно-сосудистой системе, повышая уровень холестерина и артериальное давление. Здесь все зависит от приготовления. Классическая солянка с копченостями, жирным мясом и большим количеством соли действительно вредна. Но если приготовить ее на постном мясе, добавить больше овощей и каперсов, снизить количество соли и исключить копчености – получится вполне здоровое блюдо".

Четвертый – рассольник с высоким содержанием соли.

"Его чрезмерное употребление ведет к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки. Противопоказан при гипертонии и заболеваниях почек. И снова – зависит от приготовления. Огурцы можно вымочить, чтобы снизить соленость. Можно использовать меньше рассола и больше свежих огурцов. Проблема не в рецепте, а в его исполнении".

Пятый – щи из щавеля, зеленые щи.

"Здесь все дело в щавелевой кислоте. В большом количестве она связывает кальций и способствует образованию камней в почках. Особую опасность представляет для людей с мочекаменной болезнью и подагрой. Это правда. Щавелевая кислота действительно может быть проблемой при склонности к оксалатным камням. Но для здорового человека умеренное употребление щавелевых щей раз в неделю не представляет опасности".

Ранее врач рассказал о том, как не превратить шашлык в убийцу организма и сделать его полезнее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Специалисты перечислили самые полезные супы
04:59, 21 мая 2024
Специалисты перечислили самые полезные супы
Гастроэнтеролог рассказала о вреде супов
03:28, 10 мая 2023
Гастроэнтеролог рассказала о вреде супов
Гастроэнтеролог назвала самую вредную кашу
04:01, 10 сентября 2023
Гастроэнтеролог назвала самую вредную кашу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: