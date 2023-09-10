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Гастроэнтеролог назвала самую вредную кашу

Гастроэнтеролог назвала самую вредную кашу Фото: pixabay
Российский врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала манку одну из самых популярных в советские времена круп самой вредной, сообщает Zakon.kz

Манную кашу раньше активно использовали, так как не было сбалансированных смесей для детского питания, пояснила медик в своем Telegram-канале.

Врач предупредила, что эта крупа является побочным продуктом, который остается после производства пшеничной муки, и почти не содержит клетчатки, витаминов и минералов.

Кроме того манная крупа на 85% состоит из быстрых углеводов, а из-за содержания глютена противопоказана людям с непереносимостью и при аутоиммунных заболеваниях.

Ранее медики назвали топ-продуктов, которые не дают спать по ночам.

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