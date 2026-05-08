Названы знаки зодиака, на которых вот-вот свалятся щедрые дары Вселенной

С 8 мая 2026 года четыре знака зодиака могут расчитывать на особую поддержку Вселенной. В пятницу в воздухе витает нечто, что вселяет одновременно надежду и большое волнение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, начиная с этого дня наша сила превращается в мощь и целеустремленность.

Водолей

Сейчас Луна находится в вашем знаке, и это помогает вам лучше понимать окружающих. Вы способны создать сообщество единомышленников, что доставляет вам огромное удовольствие. Ваш уникальный взгляд на вещи открывает глаза и умы окружающих.

Близнецы

Приятно чувствовать уважение окружающих, особенно после долгого периода, когда вас никто не уважал. Во время Луны в Водолее вы демонстрируете новую точку зрения на старую тему, и это их совершенно поражает. Вы оживляете разговоры.

Весы

Луна в Водолее помогает вам легко вписываться в окружающую среду. Вы будете ладить со всеми в своей жизни, включая незнакомцев, которых встретите. Хотя этот день, возможно, и не войдет в вашу историю, он, безусловно, будет веселым.

Стрелец

После долгого периода сомнений в том, что все когда-нибудь наладится, вы наконец чувствуете, что жизнь начинает выравниваться. Вы упустили из виду свою фантастическую сторону, но теперь можете ее вернуть.

