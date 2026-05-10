Трем знакам зодиака обещают безграничные возможности в ближайшее время

В течение недели с 11 по 17 мая 2026 года удача наконец-то улыбнется трем знакам зодиака. В предстоящие дни их ждет легкость, которая поможет развеять любые сомнения и страхи по поводу будущего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, им нужно быть готовыми к неожиданностям, когда Меркурий 17 мая перейдет в Близнецы. В целом, на этой неделе произойдут невообразимые перемены.

Дева

Пришло время начать двигаться навстречу жизни вашей мечты. Новолуние в Тельце принесет удачу и изобилие в вашу жизнь на этой неделе. Эта энергия будет комфортной для работы, поскольку Телец своей стабильностью подкрепит вашу потребность в практичности. Позвольте себе представить жизнь, о которой вы всегда мечтали, а затем понаблюдайте, как Вселенная сделает все это возможным.

Лев

Ситуация начнет улучшаться, когда в среду астероид Веста перейдет в Овен, побуждая вас разобраться с любыми сомнениями, чтобы определить, куда направить свою энергию. Дайте себе время, чтобы понять, что вы чувствуете, и убедитесь, что вы направляете эту энергию на позитивные перемены. Не сжигайте то, что для вас важно. Это время для огромных перемен и удачи, если вы будете прислушиваться к своему сердцу.

Весы

На этой неделе говорите "да" всему, что предлагает вам Вселенная. Когда Меркурий войдет в Близнецы в эти выходные, оставайтесь открытыми для неожиданных возможностей и чудес (их будет много). Меркурий останется в Близнецах до 1 июня, так что ваша удача не закончится на этой неделе. Важно сохранять спокойствие и принимать предложения, которые появятся в этот период.

