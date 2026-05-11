День сюрпризов и потерь: гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая

Звезды обещают многим знакам зодиака день неожиданностей, срывов планов и эмоциональных качелей. Одним придется бороться с ленью и хаосом, другим – избегать конфликтов и необдуманных решений, а кому-то судьба может подкинуть полезное знакомство или неожиданный шанс, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Овну быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет. Ну, или отложить дела на потом, уделив время фитнесу и релаксу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Тельца, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Телец встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Тельцом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Тельца свежую струю!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг них будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Близнецам удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что они могут сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечают сами, лично. И конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Близнецам как никогда.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня время работает против Рака: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Раку сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман. Причина же этого проста – ваша собственная неорганизованность и импульсивность. Такой уж сегодня день...

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Льва на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Льву потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное, в этом случае звезды обещают вам очень серьезный успех!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у нее инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самой Девы: если она спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Деве сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы не будут настроены на трудовые подвиги. Наоборот, они могут чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будут склонны делать небрежно. День пройдет у них под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Весов есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из них сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть им не помешает.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Скорпиону с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Скорпиону преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше – потратить день на общение с интересными людьми. Сегодня высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в делах Стрелец будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Стрельцу сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Стрелец придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Стрельца это получится лучше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Впрочем, окружающие и сами будут сторониться вашей активности, далеко не всегда уместной. Увы, ваш излишний трудовой энтузиазм сегодня не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Что ж, раз уж все равно так получилось, Козерогу будет лучше потратить этот день на себя самого и по возможности не браться за большие и ответственные проекты. Лучше уж просто отдохнуть, чем наломать полный кузов дров. Куда их потом девать, эти дрова?

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Водолею покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Водолею не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. В такие дни хорошо отдыхать или медитировать, но уж никак не претворять свои идеи в жизнь!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня лучшим режимом, в котором Рыбы смогут существовать, будет авральный! Правда, сами для себя они вряд ли способны его организовать. Зато, если аврал на работе или дома вдруг случится, Рыбы сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Рыб работать на пределе возможностей, их день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые осуществят заветные мечты до 20 мая.