Гороскоп на 13 мая: день пройдет под знаком новых начинаний и смелых решений
По мнению астрологов издания The Kit, день особенно подойдет для:
- инициативы;
- разговоров о будущем;
- финансовых шагов.
"Влияние Луны и гармония Меркурия с Юпитером помогут многим знакам получить хорошие новости или увидеть перспективу там, где раньше была неопределенность", – говорится в публикации.
Овен
День обещает успех в делах и финансах. Энергии будет больше обычного, а уверенность поможет добиться желаемого. Вечером возможны приятные новости или ощущение личной победы.
Телец
Хороший момент для спокойных, но важных решений. Интуиция подскажет, кому стоит доверять. Не исключены разговоры о деньгах или будущем.
Близнецы
Общение выйдет на первый план. День подходит для знакомств, обсуждения идей и поиска союзников. Ваша харизма поможет быстро привлечь внимание окружающих.
Рак
Может появиться шанс укрепить свое положение в работе или личной жизни. Астрологи советуют не сомневаться в себе и действовать увереннее.
Лев
День принесет желание двигаться вперед и менять привычный ритм. Возможны неожиданные предложения или идеи, которые позже окажутся очень полезными.
Дева
Стоит сосредоточиться на деталях и не торопить события. Спокойный подход поможет избежать ошибок и получить хороший результат без лишнего стресса.
Весы
На первый план выйдут отношения и совместные планы. Разговоры окажутся продуктивными, а компромиссы дадутся легче, чем обычно.
Скорпион
Подходящий день для смелых решений. Ваши идеи могут получить поддержку, особенно если вы проявите инициативу и не будете скрывать амбиции.
Стрелец
Интуиция поможет сделать правильный выбор. Возможны неожиданные совпадения или новости, которые подтолкнут к переменам.
Козерог
День подойдет для укрепления личных и деловых связей. Ваше спокойствие и практичность помогут найти решение даже сложных вопросов.
Водолей
Появится желание попробовать что-то новое или изменить привычный подход к жизни. Астрологи советуют не бояться экспериментов и доверять своим идеям.
Рыбы
Ваши слова и поступки произведут сильное впечатление на окружающих. День благоприятен для признаний, творческих проектов и важных встреч.
К разговорам о будущем: стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти".