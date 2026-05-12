"Властелин колец": когда выйдет новый сезон

Стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", сообщает Zakon.kz.

Премьера намечена на 11 ноября 2026 года. Новостью поделилась студия Amazon в своих соцсетях.

The Dark Lord returns. Season 3 begins November 11, 2026 pic.twitter.com/z3kt9CkNj3 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) May 11, 2026

Действие нового сезона будет происходить спустя несколько лет после событий предыдущего, в разгар войны эльфов. При этом вся история "Колец власти" разворачивается за тысячи лет до оригинальных романов и экранизаций – во Вторую эпоху истории Средиземья.

