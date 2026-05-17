День решений и знакомств: гороскоп на 17 мая

Сегодня одним знакам предстоит принимать важные решения, другим – заводить полезные знакомства или пересматривать свои планы. Кому стоит прислушаться к советам, а кому – довериться интуиции, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Овна, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Овну уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере, в этот день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня день потребует от Тельца таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Тельца только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Тельца: "мне кажется" и "я думаю". Если Телец хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в течение дня Близнецы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Близнецы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Близнецы не найдут сегодня достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Рака получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Рак сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня отличный день для того, чтобы Лев завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Льву может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Лев сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть, даже судьбу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Деве заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Девы или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Дева сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня у Весов есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед. Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям Весы сегодня могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Скорпион поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня – значит, сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в каком-то вопросе от Стрельца может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Стрельцу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня ему не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Стрелец думает, появится еще и третий вариант?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня каким бы опытом Козерог ни обладал ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Козерога под свой личный контроль. А может быть, Козерог почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа предлагают Водолею задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Водолея вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Водолей обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В любом случае, сегодня ему не мешает подумать над тем, как кардинально изменить ситуацию к лучшему, потому что в этот день его интеллект обещает достичь своего пика.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Рыб попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Рыб в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Рыбы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

