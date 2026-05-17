Идеальное время, чтобы выдохнуть: восточный гороскоп с 18 по 24 мая

Неделя подходит для паузы и наблюдения за происходящим. Астрологический фон не поддерживает резкие шаги — наоборот, усиливается прагматичный и выверенный подход. Сейчас важно не форсировать события, а выстраивать основу для будущих решений, сообщает Zakon.kz.

Ближайшие дни четко подстветят зоны, где пора нажать на газ, а где – включить режим ожидания. В офисах и на деловых встречах главным козырем станет железобетонное спокойствие. Коллеги могут паниковать, но ваш дзен останется непоколебим. В личной жизни на первый план выходят честные разговоры без двойного дна и затаенных обид. С финансами тоже стоит побыть аккуратнее. Импульсивный шопинг ради поднятия настроения – плохая идея, которая легко пробьет брешь в бюджете. Важно действовать точечно. Выберите пару главных целей и уверенно идите к ним, не распыляясь на мелочи, пишет портал Mixnews.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Для вас эти семь дней станут временем скрытых возможностей. Главное – смотреть в оба. В начале недели вы легко начнете считывать истинные мотивы окружающих. На работе не торопитесь делиться гениальными идеями с каждым встречным, держите карты закрытыми. Любые новые предложения проверяйте досконально, особенно юридические нюансы. С деньгами держите ухо востро. Если кто-то сулит золотые горы за два дня, сразу говорите "нет".

В личной жизни не уходите в раковину. Молчаливая обида – худшая тактика сейчас, ведь партнер может принять вашу холодность за равнодушие. Один искренний разговор за чашкой чая решит все проблемы. Свободные Крысы могут встретить человека с невероятно острым умом и тонким тактом. Не торопите события, пусть химия зарождается постепенно. Выходные проведите на минимальной громкости, восстанавливая ресурс.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Вас ждет на удивление гармоничный и продуктивный период. Главное правило – удерживать свой собственный темп и не позволять внешнему шуму сбивать вас с курса. На работе лучше методично закрывать старые хвосты, а не бросаться в новые авантюры. Ваша фирменная выдержка окупится сполна.

Финансовая ситуация обещает быть стабильной, если вы закроете приложения маркетплейсов. Самое время пересчитать бюджет и пересмотреть старые подписки. В отношениях добавьте мягкости, ведь близким сейчас нужен не ваш строгий авторитет, а тепло и объятия. Семейные неурядицы решайте без пафоса и претензий. Если вы одиноки, присмотритесь к людям, которые транслируют надежность. Пусть искра пробежит не сразу, зато этот союз имеет все шансы стать долговечным. В субботу и воскресенье устройте себе праздник домашнего уюта.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Неделя обещает быть огненной, так что держите эмоции под замком. Желание получить все и сразу будет огромным, но тактика штурма сейчас не сработает. На работе придется принимать быстрые решения и брать ответственность на себя. Действуйте тоньше, агрессивный напор только испортит дело.

В финансовых вопросах выключите азарт. Никаких рискованных инвестиций на основе "внутреннего голоса". В любви тоже стоит ослабить хватку. Ваша бьющая через край энергия может банально утомлять партнера. Одинокие Тигры легко очаруют окружающих своей яркостью, но не устраивайте потенциальному избраннику жесткий тест-драйв в первые же дни. В среду или четверг жизнь проверит вас на прочность – ответьте на это улыбкой, а не рыком. Выходные проведите в движении, отличная идея – долгая прогулка за городом.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Наступает время тотальной заботы о своем психологическом комфорте. Не делайте поспешных выводов, даже если поступки окружающих кажутся абсурдными. На работе гните свою линию мягко, но непреклонно. Не соглашайтесь на компромиссы, от которых вам физически неудобно, лишь бы сгладить углы.

Траты на этой неделе должны быть строго запланированными. Впрочем, если вы решите вложиться в уют, декор для дома или уходовые процедуры, это принесет искреннюю радость. В отношениях смело выстраивайте личные границы. Если кто-то пытается на вас давить, вежливо укажите на дверь. Одиноким Кроликам звезды сулят симпатию к человеку, который умеет слушать. Доверие будет расти медленно, и это прекрасно. К выходным отсеките лишние контакты и побудьте в тишине.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ваше влияние на окружающих сейчас вырастет в разы. На работе появится отличный шанс укрепить авторитет и показать, кто здесь босс. Только не берите на себя неподъемный объем задач ради мгновенного триумфа. Расчет и стратегия – ваши лучшие друзья.

Финансовые предложения могут выглядеть красиво, но за масштабными фасадами часто скрываются подводные камни. Считайте цифры, а не верьте обещаниям. В личной жизни не воспринимайте любое мнение, отличное от вашего, как объявление войны. Партнер имеет право на свой взгляд, и это не уменьшает его любви к вам. Свободные Драконы искупаются во внимании и комплиментах. Ищите среди поклонников того, кто способен оценить вашу душу, а не только внешний лоск. Удача улыбнется, если вы проявите великодушие.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Ваш девиз на эти дни: меньше слов, больше наблюдений. Не делитесь планами даже с близкими коллегами. На работе собирайте факты, анализируйте и не спешите раскрывать карты. Если назревает крупная сделка, перепроверьте каждую запятую в контракте.

Финансовое чутье не подведет, если вы откажетесь от спонтанных решений под чужим давлением. В отношениях избегайте демонстративного молчания. Ваша загадочная отстраненность может ранить партнера, который решит, что чувства угасли. Говорите ртом, это снимает любые подозрения. Одинокие Змеи будут притягивать людей своей мистической энергетикой, но не устраивайте свиданиям допрос с пристрастием. Ближе к концу недели спрячьтесь ото всех и побудьте наедине с собой.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Вам будет трудно усидеть на месте. Захочется перемен, ветра в волосах и свободы от обязательств. В карьере этот импульс поможет сдвинуть горы, если вы сфокусируетесь на одной цели, а не начнете хвататься за десять дел сразу.

Финансы могут запеть романсы, если вы не начнете контролировать спонтанные траты на развлечения, такси и красивые вещи. В любви будьте прозрачнее. Объясняйте свои действия, иначе партнер решит, что ваша тяга к независимости – это признак охлаждения. Одиноким Лошадям судьба может подкинуть интересное знакомство в дороге или на каком-то динамичном мероприятии. Роман начнется красиво, но не требовай от него всего и сразу. В выходные выключите режим достигатора и просто отдохните.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вас ждет очень тонкая, творческая и эмоциональная неделя. Захочется окружить себя красивыми вещами и душевными людьми. На работе не стесняйтесь озвучивать свои идеи – они действительно хороши. Не позволяйте более громким и наглым коллегам перетягивать одеяло на себя.

В магазинах держите себя в руках. Побаловать себя новой помадой или чашкой кофе в красивом месте – можно, спускать половину зарплаты на эмоциональный шопинг – табу. В отношениях учитесь говорить о своих желаниях вслух. Партнер не умеет читать мысли, и если вам не хватает заботы, просто скажите об этом без намеков и обид. Те, кто сейчас в поиске, могут получить знак внимания от очень спокойного человека. Дайте ему шанс раскрыться. Важно поверить, что ваша мягкость – это не слабость, а суперсила.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ваш мозг на этой неделе будет работать со скоростью суперкомпьютера. Идеи начнут генерироваться одна за другой, но брать все в работу – стратегическая ошибка. Направьте интеллект в сферу переговоров, учебы и налаживания связей. Сейчас важно показать себя не просто креативным, но и надежным партнером, на которого можно положиться.

В финансовых делах избегайте мутных схем с красивыми названиями. В любви умерьте желание пофлиртовать на стороне ради спортивного интереса. Ваше обаяние сейчас на пике, но партнер может начать ревновать, что приведет к затяжной ссоре. Одинокие Обезьяны могут встретить кого-то классного через общих друзей. Главное – с самого начала обходиться без масок и манипуляций.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Время наводить порядок во всех сферах жизни. Вам захочется, чтобы все работало как швейцарские часы. В профессиональной жизни вы легко обнаружите слабые места в проектах, но постарайтесь критиковать коллег экологично. Мягкие замечания принесут гораздо больше пользы, чем публичный разнос.

В финансах включите режим строгого аудитора. Проверьте счета, отмените ненужные подписки, распланируйте крупные покупки на будущее. В отношениях сбавьте градус перфекционизма. Близкие имеют право на усталость и ошибки, они не роботы. Одинокие Петухи будут выглядеть невероятно стильно и уверенно, но эта броня может отпугнуть потенциальных партнеров. Сделайте взгляд чуть теплее, если хотите, чтобы с вами познакомились.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Неделя пройдет под знаком обостренного чувства справедливости. Вам может показаться, что мир вокруг играет не по правилам. Не рубите с плеча, но и не отмахивайтесь от интуиции, если чувствуете подвох. На работе перестаньте работать спасателем для ленивых коллег. Помогать – это прекрасно, но не в ущерб собственным задачам и сну.

В деньгах не поддавайтесь на жалость или чувство вины, не давайте в долг суммы, с которыми не готовы расстаться навсегда. В личной жизни назрел честный разговор. Если накопились претензии, выскажите их сейчас, но без обвинительного тона. Свободным Собакам стоит выбирать человека не по красивым речам, а по реальным поступкам. Подводя итог: думайте в первую очередь о себе, это не эгоизм, а самосохранение.

Свинья (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Вас ждет неделя приятного замедления и возвращения к истокам. Захочется простых радостей: вкусной еды, хороших фильмов и объятий. На работе двигайтесь мелкими шагами. Попытка совершить трудовой подвиг приведет лишь к выгоранию. Рутинные дела, требующие усидчивости, лучше сделать сразу, не откладывая в долгий ящик.

В финансовых вопросах соблюдайте баланс между щедростью и расточительностью. Желание сделать дорогой подарок другу – это прекрасно, но сначала убедитесь, что у вас самих останутся средства на жизнь. В любви не играйте в партизана. Если вам нужна помощь по дому или просто знаки внимания, заявите об этом прямо. Свободные Свиньи могут разглядеть романтический интерес в ком-то из давних знакомых или коллег. Защищайте свои ресурсы и наслаждайтесь моментом.

