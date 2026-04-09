Любовь и сильные эмоции: гороскоп обещает неожиданные повороты судьбы в четверг

В четверг Марс входит в Овен, что открывает период активных действий и сильных эмоций. Астрологи говорят, что эта мощная энергия побуждает людей действовать в романтической сфере, но советуют быть внимательнее к импульсивным решениям и делать паузу перед важными шагами, сообщает Zakon.kz.

Овен

9 апреля для вас начинается один из самых интенсивных периодов года. Это время позитивных перемен и возможностей для роста, но важно заботиться о себе и своих ресурсах. Марс в вашем знаке увеличивает энергию и желание действовать, но не доводите себя до истощения. С текущим стеллиумом в Овне важно сохранять осознанность в принятии решений.

Телец

Прислушивайтесь к своей интуиции. Марс в Овне и стеллиум в этом огненном знаке усиливают ваши внутренние ощущения. Это время, когда стоит доверять своему внутреннему голосу и не отговаривать себя от действий.

Близнецы

Все, о чем вы мечтаете, может стать реальностью. Энергия Овна активизирует ваши желания и цели. 9 апреля Марс вдохновляет действовать и воплощать свои мечты. Также важно опираться на поддержку и взаимодействие с другими, выбирая людей с осторожностью.

Рак

Это новый уровень судьбы. Марс в Овне приносит новые возможности, в том числе в любви. Это может быть роман с более взрослым или успешным партнером, который поддержит ваши цели. Но убедитесь, что ваши решения действительно соответствуют вашим долгосрочным интересам.

Лев

9 апреля начинается фаза интенсивных новых начинаний. Энергия Овна принесет значительные изменения, но важно не торопиться, особенно в любовных вопросах. Воспользуйтесь возможностями вокруг и открывайте для себя, что действительно предназначено вам.

Дева

Совсем не обязательно должно быть "все или ничего". Марс и стеллиум в Овне могут принести трансформацию, финансовый рост и сильные романтические связи. Но избегайте попыток полностью контролировать ситуацию. Позвольте изменениям вести вас, одновременно стремясь к своим целям.

Весы

Практикуйте терпение. Энергия Овна нетерпелива, поэтому важно сосредоточиться на этом в четверг и ближайшие недели. Марс привлекает внимание к отношениям, а Хирон, Нептун и Сатурн в этом знаке преподносят важные кармические уроки. Не спешите принимать решения.

Скорпион

Вы можете удивить себя. Овен управляет вашей рутиной и благополучием. Эта энергия помогает создавать условия для здоровых отношений и способствует реализации ваших целей. Если вы откладывали важное решение или разговор, 9 апреля вы почувствуете готовность действовать.

Стрелец

Вы заметили, как выросли и изменились, возможно, неожиданным образом. Энергия Овна вдохновляет думать о серьезных шагах в отношениях. Будьте осторожны при принятии решений – не все так, как кажется на первый взгляд.

Козерог

Не принимайте импульсивных решений. Овен управляет вашими отношениями и домашней сферой. С Марсом и стеллиумом важно быть внимательными: не торопитесь с переездом или разрывом отношений. Делайте паузу, чтобы избежать сожалений.

Водолей

Отстаивайте свою правду. Энергия Овна помогает защищать себя и углублять связь с партнером. Однако остерегайтесь конфликтов и вспышек гнева – это теневой аспект Марса. Сосредоточьтесь на себе и не пытайтесь "доказывать" что-то другим насильно.

Рыбы

Вы заслуживаете всего, чего хотите. Интенсивная энергия Овна приносит важные перемены и помогает осознать свою ценность. 9 апреля вы можете привлечь новые романтические возможности. Думайте перед тем, как согласиться на что-либо, не торопитесь – все произойдет в нужное время.

Прогноз подготовлен сайтом YourTango.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

