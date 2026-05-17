Психолог рассказала, как не сломать ребенку самооценку из-за учебы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Плохие оценки и проваленные экзамены часто воспринимаются школьниками как катастрофа из-за страха разочаровать родителей и потерять уверенность в себе. В связи с этим психологи рекомендуют взрослым сменить строгость на спокойный диалог, передает Zakon.kz.

Чтобы не допустить катастрофу, важно изменить отношение ребенка к ошибкам. Для этого нужно сделать три вещи: спокойно поговорить, а не ругать ребенка, обратить внимание на его усилия, а не только результат, и совместно разобрать ошибки, рассказала "Газете.Ru" психолог Алена Евдокимова из Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы.

"За эмоциональным восприятием плохой оценки часто скрывается страх разочаровать родителей и потерять их одобрение. Это усугубляется постоянным сравнением с более успешными сверстниками как в школе, так и дома. Еще одна причина – недостаток опыта ошибок. Ошибки – неотъемлемая часть обучения. Важно то, какое значение мы им придаем. Если неудача воспринимается как признак того, что мы плохие, она может подорвать уверенность в себе. Но если мы видим в ней возможность понять, где появились пробелы, то появляется стимул действовать", – объяснила психолог.

По ее словам, такое отношение помогает снизить тревожность и развить устойчивость к неудачам. Ребенок будет лучше анализировать свои ошибки и больше стараться двигаться вперед.

"Решает не строгость, а формат взаимодействия. Спокойный разговор вместо упреков, внимание к усилиям, а не только к результату, и совместный разбор ошибок – три вещи, которые реально работают. Иногда достаточно сменить формулировку, чтобы разговор пошел иначе. "Давай посмотрим, где именно не получилось" вместо "Ты опять ошибся!", "Как думаешь, в чем была сложность?" вместо "Почему ты не выучил?", "Вижу, что ты старался" вместо "Мог бы и лучше!". Эти фразы не обесценивают значимость проблемы, а помогают найти пути ее решения", – рассказала Евдокимова.

Когда родители и учителя помогают ребенку увидеть в двойке не осуждение, а обратную связь, вместо страха перед контрольными и новыми заданиями появляется интерес к поиску решений. Ребенок начинает понимать, что ошибки – это не конец света, а ступеньки, которые помогают ему стать лучше.

Ранее психолог рассказала, как научить ребенка проигрывать без обид.

