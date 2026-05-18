Конец мая принесет большое счастье двум знакам зодиака

До конца мая 2026 года два знака зодиака наконец-то ощутят облегчение. Это радует, потому что в последнее время их жизнь и так была достаточно напряженной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи обещают, что перечисленные знаки обретут покой благодаря стабильности, которая вот-вот наступит.

Телец

Если и есть знак зодиака, которому нужна стабильность, то это вы. Вы больше не находитесь в режиме выживания, и начинаете чувствовать облегчение за очень долгое время. Новолуние в вашем знаке 16 мая очистило вас от всего лишнего. Это мощное новое начало. Не только в вашей личности или отношениях, но и в шагах, которые вы предпримете в дальнейшем. Будь то внимательный выбор окружения или подход к карьере, все постепенно начинает меняться к лучшему.

Скорпион

Вероятно, ситуация достигла кульминации в начале месяца, когда в вашем знаке взошло полнолуние. Произошло что-то, что сдерживало вас, заставляя чувствовать себя более эмоционально уязвимым. Теперь, когда Уран находится в новом знаке зодиака, наконец-то приходит облегчение. Чувствуя себя более рассудительным, вы сможете взглянуть на ситуацию под другим углом. Будь то семейные отношения или романтические связи, вы раз и навсегда избавляетесь от того, что вам не подходит.

