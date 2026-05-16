В жизнь трех знаков зодиака наконец-то придет ясность

В середине мая 2026 года дела наконец-то наладятся у трех знаков зодиака. Во время убывающей Луны в Овне в их жизнь придет ясность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи прогнозируют, что единственный путь к истинному покою для этих знаков – это отказаться от чего-то. Вы перестанете зависеть от прошлого, будь то ситуация или человек.

Дева

Отстраненность не для вас. Однако вы достаточно умны, чтобы понимать, что иногда нужно отпустить ситуацию или прошлое. Особенно, если ваша привязанность приносит только боль. Вы всегда считали, что если не достигнете своих целей, то потерпите неудачу в глазах самого себя. Но это так не работает. Сейчас вы понимаете, что вам нужно больше любить себя.

Стрелец

Одна из вещей, которая, как вы теперь понимаете, сдерживала вас, была связана с вашими убеждениями, в которые вы больше не верите. Середину мая можно назвать философским освобождением, и именно этот период приносит вам ясность. Убывающая Луна в Овне дарит вам новый подход к делам.

Рыбы

Во время убывающей Луны в Овне вы понимаете, что доверять своей интуиции правильно. Вы спрашиваете себя, как вы себя чувствуете, и ответ: абсолютно нормально. Доверяя своей интуиции, вы можете жить в настоящем моменте. Вы не проецируете тревогу в будущее и не впадаете в депрессию из-за прошлого. Настоящее – это место, где царят мир и ясность.

