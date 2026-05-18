Какие знаки китайского зодиака ждут неожиданные перемены

Астрологи пообещали четырем знакам китайского зодиака с 19 мая новый виток в жизни. По их мнению, в день Водяной Змеи все, что раньше причиняло боль, больше не будет так сильно беспокоить эти знаки, сообщает Zakon.kz.

Змея

Змея, ты слишком долго чувствовала себя застрявшей в ситуации. Но во вторник что-то меняется, и ты сможешь действовать иначе. Человек, который создавал напряжение на работе, кажется, больше не заинтересован в том, чтобы тебя беспокоить. Без лишнего внимания ты чувствуешь себя свободнее.

Ты можешь спокойно поговорить с коллегой, не ощущая "ушей" вокруг. Уровень стресса падает, а напряжение, которое можно было "резать ножом", ослабевает. Ты возвращаешься домой с ощущением, что проблема наконец достигла переломного момента. Ты была терпелива – и дождалась. Ура.

Крыса

Ты уже долго думаешь о будущем с определенным человеком. Во вторник ты решаешь обсудить свои желания. Оказывается, они думают так же. Между вами было что-то, что вы оба чувствовали, но боялись сказать.

Ты не уверена, приведет ли это к серьезным отношениям, но тебе приятно знать, что период ожидания закончился. Ты готова к отношениям с человеком, который чувствует то же самое.

Собака

С потеплением погоды тебе все чаще хочется куда-нибудь уехать хотя бы на несколько дней. Ты думаешь о летнем отдыхе, но это сложно организовать. Тебе не нужно ничего дорогого или сложного – даже просто отдых дома был бы отличным вариантом.

Нужно только выбрать даты и место, а также решить, с кем ты поедешь. Есть о чем подумать. Но даже сама мысль о том, что ты лежишь в купальнике и просто отдыхаешь, уже делает жизнь лучше.

Коза

Коза, ты всегда хотела учиться чему-то новому, но нехватка времени и ресурсов делала это почти невозможным. 19 мая появляется возможность заняться тем, что тебе интересно, и дверь открывается без лишних усилий.

Ты понимаешь, что это займет время, но все равно решаешь рискнуть. Ты готова пройти через трудности. Сейчас ты чувствуешь, что способна на многое.

Прогноз опубликован YourTango.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи пообещали внезапное богатство трем знакам зодиака.