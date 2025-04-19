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Астрологи пообещали повод для радости трем знакам зодиака в начале недели

Природа, люди, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 04:40 Фото: pixabay
В начале новой недели, а именно – с 21 апреля, астрологи пообещали благоприятные события в жизни трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Телец

В начале недели вы можете получить весточку, которая развеет сомнения и принесет облегчение. Возможно, речь идет о деньгах, завершении долгого ожидания или решении вопроса, который волновал вас последние недели.

Рак

Вы давно ждали ясности в делах, связанных с семьей или личными отношениями. Вы получите долгожданную новость, которая восстановит душевный баланс. Это может быть признание, звонок, предложение или приятное совпадение, которое согреет душу.

Стрелец

В начале новой недели вы получите информацию, которая придаст энергии и вдохновит на новые действия. Возможен шанс, который вы давно ждали, но уже почти перестали верить, что он появится.

Ранее астрологи предсказали "чудо" в жизни трех знаков зодиака в эти выходные.

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Аксинья Титова
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