Время для себя: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи поделились гороскопом на 24 мая 2026 года для всех знаков зодиака. Что готовят для вас звезды – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня в любых делах Овну будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Овен посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Овна нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа призывают Тельца задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Телец может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам следует быть вдвойне осторожными: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах их жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Близнецы могут быть втянутыми в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться. Чтобы этого не произошло, им следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня в руках Рака все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Рак настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ. Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Рак рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня замечательный день для всех Львов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду. Звезды гороскопа предоставляют Льву шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Лев может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Лев уже перестал надеяться на результат.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Девы будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более звезды гороскопа сегодня мало склоняют Деву к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ей просто не будет равных. Посвятив день планированию, Дева не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести ее на новую высоту.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет их мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Весам сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Скорпион столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня для Стрельца наступает новый этап. Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Стрельца, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Стрелец сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня, за что бы Козерог ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам. В какой-то момент Козерогу может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Козерогу следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей будет порхать, как бабочка и жалить, как пчела. Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Водолея можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Водолей превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Рыб к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Рыбы должны противопоставлять себя окружающим, но если они хотят добиться многого, то должны искать свой собственный путь и не быть, как все.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

