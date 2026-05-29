Названы знаки зодиака, которые забудут о бедном существовании в ближайшие недели

Трем знакам зодиака сейчас и до конца июня 2026 года сопутствует невероятная удача в финансовых делах. На это влияет пребывание Юпитера в Раке перед тем, как планета удачи и расширения войдет в знак Льва 30 июня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, хотя каждый астрологический знак в это время привлекает удачу и изобилие в определенной сфере жизни, астрологи объясняют, что эта энергия способствует улучшению финансового положения конкретных знаков.

Скорпион

Пока Юпитер проводит последние недели в Раке, вы наслаждаетесь финансовым изобилием. В этот период вы можете получить значительное повышение зарплаты на работе, а также финансовую выгоду в виде наследства или налогового вычета. Благодаря новым возможностям и людям, готовым поддержать вас своими ресурсами, это один из самых прибыльных периодов года для вас.

Весы

С этого момента и до 30 июня вы можете заметить увеличение своих доходов. Самое приятное, что это даже не потребует от вас дополнительных усилий. Вы можете обнаружить, что получаете больше денег за тот же объем работы. Это происходит потому, что другие наконец-то начинают видеть ценность того, что вы делаете, что в долгосрочной перспективе только поможет вам заработать больше денег.

Телец

Вам почти всегда везет с деньгами, но, вероятно, вы забыли об этом после пребывания Урана в вашем знаке в течение последних семи лет. С переходом Урана в новый знак зодиака, ожидайте невиданного ранее изобилия, поскольку люди действительно начнут видеть ваши навыки и таланты. У вас могут появиться новые возможности, которые действительно улучшат ваше финансовое положение.

