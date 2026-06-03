#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Редкий астрологический шанс: кому крупно повезет в ближайшие дни

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 20:29 Фото: magnific.com
Астролог Эван Нейтаньел Грим рассказал о том, что до 12 июня шесть знаков зодиака переживают, возможно, самое удачное время в этом году, сообщает Zakon.kz.

По информации Your Tango, в этот период времяпрепровождение с приятными людьми становится особенно привлекательным, что может стимулировать креативность и помогать привлекать ресурсы.

Рак

С двумя самыми "удачливыми" планетами, проходящими через ваш знак, вы, вероятно, сейчас буквально "светитесь", объяснил Грим. Ваша уверенность высока, и вы "привлекаете много позитивного внимания".

Это может стать поворотным этапом для вас, Рак. Однако важно разумно распоряжаться этой энергией. Есть риск чрезмерных удовольствий, особенно когда вы чувствуете себя на вершине мира. Стратегический подход к тому, куда направлять свою энергию, поможет сохранить хорошее настроение на все лето.

Весы

Поскольку Венера – планета, которая оказывает на вас наибольшее влияние, каждое ее соединение с Юпитером является для вас особенно удачным периодом. Рак связан с вашей карьерной сферой, поэтому до 12 июня у вас может быть самое удачное время года в профессиональной жизни.

По словам Грима, вы можете ожидать, что вся ваша работа наконец начнет приносить плоды к середине месяца, когда эта удачная энергия начнет ослабевать. Это может быть повышение или признание со стороны коллег и руководства – ваши усилия "окупятся в течение следующих двух недель", отметил астролог.

Козерог

Работа почти всегда остается вашим главным приоритетом, но сейчас наступает особенно удачное время для ваших отношений. После периода, когда вы ставили все остальное выше личной жизни, энергия Венеры и Юпитера в Раке заставляет вас "начать верить, что вы способны построить отношения, которые будут соответствовать вашим эмоциональным потребностям", сказал Грим.

Такой настрой меняет все. Получая больше поддержки и одобрения, вы начинаете верить, что "подходящий партнер действительно существует". Это не значит, что вы обязательно поженитесь до 12 июня, но появление особенного человека вполне возможно до конца месяца.

Овен

С начала года у вас было немало перемен, особенно в семейной сфере. Но сейчас ситуация начинает стабилизироваться, и вы входите в один из самых удачных периодов года.

По словам Грима, сейчас вы "испытываете более гармоничную домашнюю атмосферу". Вы долго заботились о других, и теперь наконец "получаете поддержку в ответ".

Рыбы

Обычно вы очень креативны, но в последнее время могли чувствовать спад вдохновения. Сейчас вы проходили через серьезные внутренние изменения, и вся энергия уходила на это. Но теперь этот этап почти завершен – начинается один из самых удачных периодов года.

Настроение заметно улучшается, и вы "находитесь в творческом подъеме", сказал Грим. В работе могут появиться одни из лучших творческих результатов в вашей жизни – будь то бизнес или искусство, это принесет успех.

Скорпион

Скорпион, в период до 12 июня вас ждет особенно благоприятное время. Это хорошая новость, поскольку в последнее время жизнь была не слишком легкой. Однако Венера и Юпитер в Раке приносят удачу в семейную сферу, формируя более "оптимистичный взгляд на жизнь", объяснил Грим.

Хотя это может звучать не слишком масштабно, не стоит недооценивать важность теплых отношений с близкими. Улучшение контакта с семьей и близкими людьми поможет вам максимально эффективно использовать июнь 2026 года.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые, наконец, увидят "светлое будущее".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Гороскоп на сегодня
00:41, 10 декабря 2024
Кому-то повезет: астрологический прогноз на 10 декабря
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
07:32, 13 июля 2023
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Гороскоп на сегодня
07:20, 12 октября 2024
Астрологический прогноз на 12 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба ФК &quot;Актобе&quot;
21:05, Сегодня
Лев Скворцов официально перешёл в "Шахтёр"
Фото: UFC
20:32, Сегодня
Царукян огласил условие, при котором согласится участвовать в турнире UFC в Белом доме
Фото: WTA
20:11, Сегодня
"Прямо сейчас хочу уйти из тенниса": Соболенко - после поражения на "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: UFC
19:45, Сегодня
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: